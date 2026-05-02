スタディチェーン株式会社

同志社大AO25年分の選考を解読。2027、新島襄の志を受け継ぐ合格戦略を設計。



【指導カリキュラム・学習計画リニューアルのお知らせ】同志社大学特化総合型選抜コーチが同志社大学の総合型選抜25年分の選考傾向を徹底分析し、合格率最大化に向けた指導方針をアップデート



同志社大学の総合型選抜合格を目指す受験生に向け、25年分の選考傾向徹底分析に基づくカリキュラムと、一人ひとりに最適化されたオーダーメイド型対策計画の作成方針を刷新――合格率最大化に向けた新指導体制を発表



スタディチェーン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹本明弘）は、同志社大学の総合型選抜・推薦入試対策に特化したオンラインコーチング「同志社大学特化総合型選抜コーチ」において、同志社大学の選考傾向25年分を徹底的に分析した上で、指導カリキュラムとオーダーメイド型対策計画の作成方針を大幅にリニューアルしたことをお知らせいたします。2027年度入試に向け、合格率の最大化を実現する新たな指導体制がスタートします。



同志社大学特化総合型選抜コーチページ

https://aocoach.jp/doshisha-form



■ 同志社大学の総合型選抜について



同志社大学の総合型選抜は「良心教育」の精神を体現する人物像を重視します。25年分の選考傾向分析では、社会課題への問題意識と自己の経験を結びつけた志望理由書の論述力が、書類選考段階での評価を決定的に左右することが確認されています。



■ リニューアルの背景と概要



同志社大学特化総合型選抜コーチでは、同志社大学の総合型選抜・推薦入試の選考データ25年分（2000年度～2024年度）を、選考区分別・評価項目別・合格者属性別に徹底解析しました。



この分析によって明らかになったのは、総合型選抜の選考には長期的な「評価基準のトレンド」と「合格者プロファイルの変化」が存在し、形式的な準備では対応できない「本質的な選考基準」があるという事実です。



従来の総合型選抜対策では、

・志望理由書のテンプレートをそのまま使う

・小論文を量だけこなす

・面接練習を繰り返すだけ

といった形式重視型の指導が一般的でした。



しかし実際に合否を分けるのは、

・25年間の選考傾向から見えてくる「大学が求める人物像の変遷」の正確な把握

・年度別の選考基準変化に対応できる柔軟な戦略設計

・志望校のアドミッションポリシーと自己PRの最適マッチング

・25年の選考傾向を踏まえたオーダーメイド対策計画の設計

です。



■ 25年分徹底分析で何が変わるのか



同志社大学特化総合型選抜コーチでは、同志社大学の総合型選抜25年分を以下の観点から分析しています。



・選考基準・評価項目の変遷と重点化トレンド

・合格者の志望理由書・小論文・面接の傾向分析

・アドミッションポリシーの読み解き方と応用

・直近5年と過去20年の選考スタイルの進化

・不合格事例に共通するパターンとその回避策



この多角的な分析を基に、各受験生の強み・経験・志望動機と同志社大学が求める人物像とのマッチング度を可視化し、「どの要素を・どのように・どの深さまで」磨くべきかを設計します。



■ オーダーメイド型対策計画の新方針



リニューアル後の同志社大学特化総合型選抜コーチでは、以下のプロセスで一人ひとりに最適化された対策計画を作成します。



【STEP 1】自己分析フェーズ

受験生の経験・強み・志望動機を深掘りし、同志社大学の選考基準との親和性を数値化します。



【STEP 2】傾向分析フェーズ

25年分の選考データから導き出した同志社大学の「合格者プロファイル」を提示し、自分の強みをどう活かすべきかを明確にします。



【STEP 3】戦略設計フェーズ

出願から選考完了までの全フェーズを見据え、志望理由書・小論文・面接の一貫した戦略を個別に設計します。



【STEP 4】制作・練習フェーズ

戦略に基づく志望理由書の作成支援、小論文の添削指導、面接の反復練習を週次で実施します。



【STEP 5】最適化フェーズ

フィードバックをもとに戦略を高速でアップデートし、出願直前まで対策の質を向上させ続けます。



■ リニューアル後の特徴



・同志社大学の総合型選抜25年分の選考傾向分析に基づく指導カリキュラム

・合格者プロファイルと受験生の強みのマッチング診断システム

・一人ひとりに最適化されたオーダーメイド対策ロードマップ

・志望理由書・小論文・面接の一貫した戦略設計と高速フィードバック

・2027年度入試の選考傾向予測に基づいた重点対策



■ 2027年受験に向けたメッセージ



同志社大AO25年分の選考を解読。2027、新島襄の志を受け継ぐ合格戦略を設計。



総合型選抜において最も重要なのは、大学が何を求めているかを正確に理解し、自分の経験と強みをその基準に最適化して伝えることです。同志社大学の25年分の選考傾向が示すデータは、「何をどう伝えるべきか」という問いに対する最も信頼性の高い答えです。



同志社大学特化総合型選抜コーチでは、このデータを最大限に活用し、2027年度入試で合格率を最大化するための指導体制を整えました。一人でも多くの受験生が、正しい戦略と確かな計画で同志社大学合格を実現できるよう、全力でサポートしてまいります。



詳細・お問い合わせ

https://aocoach.jp/doshisha-form



■ 同志社大学特化総合型選抜コーチについて



同志社大学特化総合型選抜コーチは、同志社大学の総合型選抜・推薦入試対策に特化したオンラインコーチングです。25年分の選考傾向分析という圧倒的なデータを基盤に、一人ひとりの受験生に最適な合格戦略を設計することが根幹です。



塾長メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘」



総合型選抜は、単なる書類審査でも面接練習でもありません。25年分の選考傾向が示す「大学が求める人物像の変遷」を正確に把握し、その基準に対して自分の経験と強みを最適化して伝えられた受験生が、最終的に合格を掴み取ります。同志社大学特化総合型選抜コーチでは、このリニューアルを通じて、2027年度入試での合格率をさらに高めることをお約束します。



今後の展開



・同志社大学の総合型選抜攻略法（25年分分析に基づく）の公開

・合格者の対策事例・戦略の紹介

・同志社大学の総合型選抜最新傾向分析レポートの定期公開

・AI活用と総合型選抜戦略の融合による指導の高度化