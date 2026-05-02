同志社大学特化総合型選抜コーチがリブランディング～「選択の精度が、結果の精度になる。」の哲学で130名合格を目指す

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スタディチェーン株式会社

同志社大学特化総合型選抜コーチを運営するスタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）は、新スローガン「選択の精度が、結果の精度になる。」を軸としたリブランディングを発表いたします。

これまでの指導実績を踏まえ、さらなる合格実績の向上を目指し、130名合格達成という目標を設定しました。

■ 同志社大学特化総合型選抜コーチについて

同志社大学特化総合型選抜コーチは、同志社大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。

■ リブランディングで変わること

同志社大学特化総合型選抜コーチは今回のリブランディングを機に、以下の3点を大きく変更いたします。

【1】入塾診断の刷新
これまでの学力診断に加え、「合格に不要な学習を特定するスクリーニング」を導入します。

【2】カリキュラム設計の変更
「やること」ではなく「やらないこと」から設計するカリキュラムに全面移行します。

【3】成果指標の変更
学習時間ではなく「削減できた無駄な学習時間」を成果指標として可視化します。

スローガン「選択の精度が、結果の精度になる。」は、これらの変化を象徴する言葉です。

■ 代表メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」

受験生に足りないのは時間ではなく、捨てる勇気です。同志社大学合格に向けた道筋は、多くの場合シンプルです--やるべき科目・単元を絞り込み、そこに全集中するだけです。私たちの役割は、生徒が自信を持って「やらないこと」を決断できるよう支援することだと考えています。新スローガン「選択の精度が、結果の精度になる。」のもと、130名の合格という目標に向けて全力を尽くします。

■ 今後のスケジュール

・新スローガン「選択の精度が、結果の精度になる。」に基づく指導体制への移行：即日開始
・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より
・130名合格達成目標期限：2027年3月31日

■ 無料相談について

新スローガン「選択の精度が、結果の精度になる。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。

無料相談はこちら：https://aocoach.jp/doshisha-form

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