クリエイティブチーム「F.Y.C」による新ラジオ番組が5月よりFM AICHIでスタート！「F.Y.C the RADIO」は水曜深夜26:30から

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）は、5月より毎週水曜26:30～27:00（木曜AM2:30～3:00）に新番組「F.Y.C the RADIO」をスタートします。

F.Y.C（Flex Your Creative）

番組のパーソナリティを担当するのは、クリエイティブ集団「F.Y.C（Flex Your Creative）」。男性5人組音楽ユニット「2Hearts」と、女性4人組HIP HOPグループ「4WORD」のメンバーからなる男女混成の9人組で、昨年2025年4月から活動をスタート。アーティストプロデュース、楽曲制作、ダンスの振り付けやイベント制作などなど、多岐に渡って活動しています。

番組では、メンバーが交代で登場。東京を中心に活動するF.Y.Cの活動やメンバーの魅力をもっと愛知のリスナーに知ってもらう為、自身の楽曲の他、様々なトークを繰り広げていきます。番組はラジオの他、スマートフォンアプリのradikoなら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能を使って聴く事が可能です。

- 番組概要

タイトル：F.Y.C the RADIO（読み：エフ・ワイ・シー ザ・レディオ）

放送時間：毎週水曜26:30～27:00（木曜AM2:30～3:00）

※初回放送は5月6日（水）深夜の放送です。

出演：F.Y.C（Flex Your Creative）

放送局：FM AICHI （名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）

初回の放送をradikoで聴く→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260507023000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260507023000)

※番組はラジオの他、スマートフォンアプリのradikoでもお聞きいただけます。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。