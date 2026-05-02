【あみやき亭中部地区店舗】一度ハマると、抜け出せない。「ホルモン祭」×「ドリンク半額フェア」同時開催

株式会社あみやき亭ホルモン祭×ドリンク半額フェア

ひと口で広がる旨み。

噛むほどに増していくコク。

そして気づけば、もう一皿。

今回の主役は、そんな**“中毒性のあるホルモン”**です。

■止まらない旨さ。「ホルモン祭」

【期間】2026年5月11日（月）～6月28日（日）

脂の甘み、旨辛の刺激、クセになる食感。

それぞれの要素を掛け合わせ、“また食べたくなる味”に仕上げました。

■メイン商品

沼る旨塩コプちゃん●沼る旨塩コプちゃん

にんにくの効いた塩ダレが肉の旨みを引き立て、思わず箸が進む一皿

沼る旨塩コプちゃん

250円（税込275円）

爆裂麻婆コプちゃん●爆裂麻婆コプちゃん

濃厚な麻婆ダレに山椒の爽やかな刺激が重なり、クセになる旨辛

爆裂麻婆コプちゃん

250円（税込275円）

辛みそトンチャン（辛ニラ醤付）●辛みそトンチャン（辛ニラ醤付）

噛むほどに広がる旨みと、クセになるコク。

プリっとした食感のトンチャンに濃厚な辛みそダレがしっかり絡み、あと引く味わいに。

具材たっぷりの辛ニラ醤をつければ、旨さと刺激が一気に加速します。

辛みそトンチャン（辛ニラ醤付）

380円（税込418円）

辛みそ焼レバー（辛ニラ醤付）●辛みそ焼レバー（辛ニラ醤付）

濃厚な味わいにピリッとしたアクセントが加わり、あと引く美味しさ

辛みそ焼レバー（辛ニラ醤付）

380円（税込418円）

■食べ進めるほどハマる「ホルモンメニュー」

本格四川風石焼ホルモン麻婆●本格四川風石焼ホルモン麻婆

花椒が香るコク深い麻婆ダレがホルモンに絡み、食欲を刺激

本格四川風石焼ホルモン麻婆

690円（税込759円）

石焼ホルモン麻婆ライスセット●石焼ホルモン麻婆ライスセット

ご飯と合わせて“ホルモン麻婆丼”として楽しめる満足感のある一品

石焼ホルモン麻婆ライスセット

790円（税込869円）

旨辛ホルモンラーメン（ハーフ）●旨辛ホルモンラーメン（ハーフ）

ホルモンの旨みが溶け込んだスープで、〆までしっかり楽しめます

旨辛ホルモンラーメン（ハーフ）

590円（税込649円）

■流れを整える“さっぱりメニュー”

柚子おろし冷麺●柚子おろし冷麺

焼肉の余韻をすっと整える、爽やかな一杯。

最後まで心地よく楽しめます

柚子おろし冷麺

590円（税込649円）

■さらに今回は、もうひとつの楽しみ。

■期間限定「ドリンク半額フェア」

ドリンク半額フェア

【期間】2026年5月11日（月）～6月7日（日）

この価格、今だけです。

ホルモンの旨さが広がる時間に、もう一杯も、その先も、気兼ねなく楽しめる特別価格。

いつもより少しだけ自由に、焼肉の時間をお楽しみください。

キリン一番搾り 中ジョッキ

●キリン一番搾り 中ジョッキ

通常580円（税込638円） → 半額290円（税込319円）

ホワイトホースハイボール（1馬力）

●ホワイトホースハイボール（1馬力）

通常390円（税込429円） → 半額195円（税込214円）

氷結無糖レモンハイ

●氷結無糖レモンハイ

通常390円 （税込429円）→ 半額195円（税込214円）

ドリンクバー

●ドリンクバー

通常350円（税込385円） → 半額175円（税込192円）

※小学生は通常250円（税込275円）→ 半額125円（税込137円）

■新ドリンク＆デザートも登場

あまおういちご＆ベリー（アルコール／ノンアルコール）●あまおういちご＆ベリー（アルコール／ノンアルコール）

いちごの甘みとベリーの酸味が楽しめる、見た目も華やかな一杯

あまおういちご＆ベリー

サワー（アルコール）580円（税込638円）

ソーダ（ノンアルコール）480円（税込528円）

ほろ苦フローズンレモン（アルコール／ノンアルコール）●ほろ苦フローズンレモン（アルコール／ノンアルコール）

クラッシュレモンのほろ苦さが焼肉と相性抜群

ほろ苦フローズンレモン

サワー（アルコール）450円（税込495円）

ソーダ（ノンアルコール）430円（税込473円）

レモン香るレアチーズケーキ風アイス●レモン香るレアチーズケーキ風アイス

爽やかな酸味とコクが楽しめる食後にぴったりのデザート

レモン香るレアチーズケーキ風アイス

280円（税込308円）

■この機会にぜひ

一度食べると、また食べたくなる。

そして、ついもう一杯。

そんな時間を、ぜひお楽しみください。

■開催概要

・企画名：「ホルモン祭」／「ドリンク半額フェア」

・実施期間：ホルモン祭 2026年5月11日（月）～6月28日（日）

ドリンク半額フェア 2026年5月11日（月）～6月7日（日）

・実施店舗：あみやき亭中部地区店舗 全店（愛知・岐阜・三重・滋賀県の店舗）

※一部店舗により内容・価格が異なる場合がございます

■ 会社概要

株式会社あみやき亭

“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/