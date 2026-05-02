ZIP-FM連動イベント「ICONIC MOMENTS LIVE！」第2回、公開収録＆ライブの2部構成で開催！TIGETにてチケット独占販売中。
「ICONIC MOMENTS LIVE！」が2026年05月11日(月)にZephyr Hall（愛知県名古屋市中区錦３丁目１４－２１）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。
■「ICONIC MOMENTS LIVE！」
2026年5月11日、名古屋・Zephyr Hallにて待望の第2回開催が決定！
第1部では、MCに青木莉樺を迎え、ZIP-FM「ICONIC MOMENTS」番組の公開収録を実施。
各レギュラー担当アーティストが登場し、ここでしか見られないトークセッションをお届けします。
そして第2部では、番組出演アーティストたちがステージ上で圧巻のライブパフォーマンスを披露！
ラジオ×ライブが融合する、名古屋発・次世代エンターテインメントイベント。
2026年、音楽とカルチャーが交差する“ICONICな瞬間”を体感せよ。
https://iconicmoments.info/
●開催概要
開催日：2026年05月11日(月)
会場：Zephyr Hall(愛知県)
●時間
＜1部・公開収録＞OPEN 10:30 / START 11:15
＜2部・LIVE＞OPEN 15:30 / START 16:15
●会場アクセス
Zephyr Hall(愛知県)
愛知県名古屋市中区錦３丁目１４－２１
栄駅より徒歩1分
●チケット
1部：前方エリア 5,900円 / 一般エリア 3,900円
2部：一般エリア 5.500円
販売ページ：https://tiget.net/events/472061
●出演者
〈1部 公開収録〉
ウタヒメドリーム / SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / カラフルスクリーム / 高嶺のなでしこ / 反田葉月 / フルコース / ラフ×ラフ / LINKL PLANET
MC：青木莉樺
〈2部 LIVE〉
ウタヒメドリーム / SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / カラフルスクリーム / XINXIN / 高嶺のなでしこ / 手羽先センセーション / 反田葉月 / フルコース / ラフ×ラフ / LINKL PLANET / and more...!
※SKE48 ミミフィーユにつきまして、杉本りいなは第1部の公開収録は不参加になります。※
〈ウタヒメドリーム出演メンバー〉
真白清美（CV: 其原有沙) / HiREN（CV: 花耶) / 萩原ひまわり（CV: 倉知玲鳳）
■エンタテインメント事業本部について
エンタテインメント事業本部は「リアルとつながるデジタル」をテーマに、大手レーベルやイベンター出身の経験豊富なスタッフが、音楽ライブ、フェス、ファッションショー、アイドルイベント、お笑いライブなど、多岐にわたるイベントを制作しています。
あらゆるエンタメジャンルを手掛ける制作・プロデュースチームが、アーティストや楽曲の持つ個性と魅力を最大限に引き出し、観客を魅了する公演を創り上げます。
URL：https://biz.tiget.net/makee
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp