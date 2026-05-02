ZIP-FM連動イベント「ICONIC MOMENTS LIVE！」第2回、公開収録＆ライブの2部構成で開催！TIGETにてチケット独占販売中。

株式会社grabss

「ICONIC MOMENTS LIVE！」が2026年05月11日(月)にZephyr Hall（愛知県名古屋市中区錦３丁目１４－２１）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。

■「ICONIC MOMENTS LIVE！」

2026年5月11日、名古屋・Zephyr Hallにて待望の第2回開催が決定！

第1部では、MCに青木莉樺を迎え、ZIP-FM「ICONIC MOMENTS」番組の公開収録を実施。

各レギュラー担当アーティストが登場し、ここでしか見られないトークセッションをお届けします。

そして第2部では、番組出演アーティストたちがステージ上で圧巻のライブパフォーマンスを披露！

ラジオ×ライブが融合する、名古屋発・次世代エンターテインメントイベント。

2026年、音楽とカルチャーが交差する“ICONICな瞬間”を体感せよ。

https://iconicmoments.info/

●開催概要

開催日：2026年05月11日(月)

会場：Zephyr Hall(愛知県)

●時間

＜1部・公開収録＞OPEN 10:30 / START 11:15

＜2部・LIVE＞OPEN 15:30 / START 16:15

●会場アクセス

Zephyr Hall(愛知県)

愛知県名古屋市中区錦３丁目１４－２１

栄駅より徒歩1分

●チケット

1部：前方エリア 5,900円 / 一般エリア 3,900円

2部：一般エリア 5.500円

販売ページ：https://tiget.net/events/472061

●出演者

〈1部 公開収録〉

ウタヒメドリーム / SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / カラフルスクリーム / 高嶺のなでしこ / 反田葉月 / フルコース / ラフ×ラフ / LINKL PLANET

MC：青木莉樺

〈2部 LIVE〉

ウタヒメドリーム / SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / カラフルスクリーム / XINXIN / 高嶺のなでしこ / 手羽先センセーション / 反田葉月 / フルコース / ラフ×ラフ / LINKL PLANET / and more...!

※SKE48 ミミフィーユにつきまして、杉本りいなは第1部の公開収録は不参加になります。※

〈ウタヒメドリーム出演メンバー〉

真白清美（CV: 其原有沙) / HiREN（CV: 花耶) / 萩原ひまわり（CV: 倉知玲鳳）

■エンタテインメント事業本部について

エンタテインメント事業本部は「リアルとつながるデジタル」をテーマに、大手レーベルやイベンター出身の経験豊富なスタッフが、音楽ライブ、フェス、ファッションショー、アイドルイベント、お笑いライブなど、多岐にわたるイベントを制作しています。

あらゆるエンタメジャンルを手掛ける制作・プロデュースチームが、アーティストや楽曲の持つ個性と魅力を最大限に引き出し、観客を魅了する公演を創り上げます。



URL：https://biz.tiget.net/makee

■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp