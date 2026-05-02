【ウェビナー5/14開催・SEO担当者・Webマーケター必見】AI検索で流入は減る？ ゼロクリック時代に求められるSEOの新常識

株式会社エフェクチュアル

株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、TechSuite株式会社・株式会社EXIDEAとともに、SEO担当者・Webマーケター向けのオンラインウェビナー「AI検索で流入は減る？ ゼロクリック時代に求められるSEOの新常識」を2026年5月14日（木）12:00より開催いたします。参加費は無料です。

■ 開催背景～「良い記事を書けば選ばれる」という前提が崩れ始めている～

ChatGPTやGemini、GrockなどAIツールの普及により、ユーザーの情報探索は「検索してクリックする」から「AIに聞いて、そのまま答えを得る」へと確実にシフトしています。

これまでSEOで成果を出してきた企業ほど、今こうした問いに直面しています。

・このSEO戦略のまま走り続けていいのか？

・LLMに参照・引用されるコンテンツとは何か？

・オウンドメディア以外の対策をどう設計すればよいのか？

LLMは回答を生成するとき、ブログ記事だけでなく、SNS・口コミ・動画・ニュースなどあらゆる外部情報を参照します。どれだけ質の高い記事を量産しても、外部からの見られ方が管理できていなければ、AIによる評価は上がりません。

本ウェビナーでは、TechSuite、EXIDEA・エフェクチュアルの3社が各専門領域からこのテーマに切り込み、60分でAI検索時代のSEOの新常識を体系的にお伝えします。

■ プログラム

12:00～12:03 | はじめに（TechSuite株式会社）

12:03～12:21 | 問い合わせの質が変わる！リード獲得の新常識「ブランドSEO戦略」

株式会社EXIDEA マーケティング部 部長 樽見 章寛

12:21～12:39 | AI検索最適化、まず何から測ればいい？引用と言及を分けて考える指標設計と実践ステップ

TechSuite株式会社 COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎

12:39～12:57 | 【AI検索時代の評判管理】SEOの延長線上だけでは届かない～SNS・動画・口コミも含めた360度のAIO/LLMO対策～

株式会社エフェクチュアル 執行役員CSO 渡邉 陽介

12:57～13:00 | おわりに（TechSuite株式会社）

■ 各セッション詳細

【セッション1】問い合わせの質が変わる！リード獲得の新常識「ブランドSEO戦略」

従来の「上位表示」を目的としたSEOは転換期を迎えています。単なる流入数の拡大ではなく、成約に直結するリードを獲得するための「ブランドSEO戦略」を体系的に解説。無駄な商談を減らし、自社の価値を正しく理解する顧客を呼び込むことで、営業効率の最適化と売上成長を実現する次世代のノウハウを、最新の成功事例とともにお伝えします。

【セッション2】AI検索最適化、まず何から測ればいい？引用と言及を分けて考える指標設計と実践ステップ

AI検索対応の第一歩として「何をどう計測するか」という指標設計を整理。引用と言及を分けて捉えることで、LLMへの露出状況を可視化し、改善の打ち手を見つける実践的なフレームワークを解説します。

【セッション3】【AI検索時代の評判管理】SEOの延長線上だけでは届かない～SNS・動画・口コミも含めた360度のAIO/LLMO対策～

AIが回答を生成する際、オウンドメディアの記事だけでなく、SNS投稿・口コミサイト・ニュース記事・YouTube（コメント・リプライ含む）まであらゆる外部情報を参照します。オウンドメディアに偏った対策が限界を迎える理由と、SNS・動画・口コミを含む360度の視点でAIO/LLMO対策を設計する考え方を解説します。

■ 開催概要

セミナータイトル：AI検索で流入は減る？ ゼロクリック時代に求められるSEOの新常識

日時：2026年5月14日（木）12:00～13:00

形式：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

定員：500名

申込締切：2026年5月14日（木）11:59

対象：法人のSEO担当者・Webマーケター・コンテンツ責任者

主催：TechSuite株式会社

申込URL：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260514/?referral=effectual&utm_source=effectual&utm_campaign=webinar0514(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260514/?referral=effectual&utm_source=effectual&utm_campaign=webinar0514)

■ 参加特典

ウェビナーアンケート回答者全員に、定価1,540円（税込）の書籍の電子版（PDF）を無料プレゼント！

本ウェビナーにてアンケート回答者の方全員に、『AI検索最適化の教科書(https://www.amazon.co.jp/AI%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%BC%B7%E3%81%AEAI%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E6%88%A6%E7%95%A5-TechSuite-%E7%95%A0%E5%B1%B1-%E5%A4%8F%E8%BC%9D-ebook/dp/B0GR647LDT)』のPDF版を無料で配布いたします。

■ 登壇者

【株式会社EXIDEA】

マーケティング部 部長 樽見 章寛

新卒で大手人材会社に入社後、2017年よりEXIDEAに参画。現在はマネージャーとして、エンタープライズからSMBまで幅広い企業の戦略策定を支援。直近では生成AI活用やLLMO、ナレッジデータ構築を軸に、B2B、製造、IT、SaaSなど多角的な業界でDXを推進。単なる支援に留まらず、クライアントの売上に直結する実戦的な伴走支援をモットーとし、デジタルマーケティングの次世代化を牽引している。

【TechSuite株式会社】

COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。

コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1を獲得。

同サービスで30,000記事超のAIライティング実績。立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロースの経験を有する。現在はAIアプリ開発から組織開発までSEO運用のシステム化・仕組み化を行う。

【株式会社エフェクチュアル】

執行役員CSO 渡邉 陽介

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに入社。 WEBリスクマネジメントにおける企業広報支援の提案コンサルティングや、WEBマーケティングサービスを中心とする店舗集客の支援を担当し、企業規模や業界を問わずこれまで約700社のクライアントにサービスを提供。その他セミナー登壇や講演によるマーケティング活動、新規事業の立ち上げも行う。2022年8月より執行役員に就任。

■ こんな方におすすめ

・自社サイトの検索流入が伸び悩んでおり、次の打ち手を探している方

・SEOに取り組んでいるが、AI検索時代への対応方針が定まっていない方

・LLMOという言葉は知っているが、具体的に何をすべきかわからない方

・AIに「選ばれるコンテンツ」と「スルーされるコンテンツ」の違いを知りたい方

■ 株式会社エフェクチュアルとは

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客の最大化を支援するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社エフェクチュアル

TEL：03-6447-2175

E-mail：marketing-group@effectual.co.jp

お問合せフォーム：https://effectual.co.jp/contact/