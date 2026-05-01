5月1日(金)よりJALカード特約店になりました。毎月のお支払いをJALカードに変更するだけで効率よくマイルがたまる！

出雲ケーブルビジョン株式会社本日5月1日(金)よりサービス開始。

島根県出雲市を中心にテレビ・ネット・電話・でんきなどの

生活インフラを展開する出雲ケーブルビジョンが

2026年5月よりJALカード特約店になります。

ご利用料金をJALカードでお支払いいただくことで、

これまで以上に効率よくマイルをためていただけます。

【マイルがしっかりたまる仕組み】

通常、JALカードのショッピング利用では

▶200円＝1マイルですが

出雲ケーブルビジョン(特約店)なら

▶200円＝2マイル(2倍)

さらに、

JALカードショッピングマイル・プレミアムにご入会の場合は

▶100円＝2マイル

(200円で4マイル積算)

つまり、最大4倍になります！

気づけばマイルがたまり、航空券やショッピングにご利用いただけます。

この機会に、ぜひおトクなマイルのたまり方をご体感ください。

【対象となる方】

出雲ケーブルビジョンのご利用料金をJALカードでお支払いのすべての会員

【会社概要】

出雲ケーブルビジョン株式会社

所在地：島根県出雲市塩冶町1291番地24

代表者：代表取締役 今岡 余一良

事業内容：有線放送テレビ（ケーブルテレビ）

電気通信事業（インターネットプロバイダー・固定電話）

小売電気事業（電灯A・電灯B・低圧）

TEL：0853-21-9811

URL：https://www.icv-izumo.ne.jp/