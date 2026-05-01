5月1日(金)よりJALカード特約店になりました。毎月のお支払いをJALカードに変更するだけで効率よくマイルがたまる！
出雲ケーブルビジョン株式会社
本日5月1日(金)よりサービス開始。
本日5月1日(金)よりサービス開始。
島根県出雲市を中心にテレビ・ネット・電話・でんきなどの
生活インフラを展開する出雲ケーブルビジョンが
2026年5月よりJALカード特約店になります。
ご利用料金をJALカードでお支払いいただくことで、
これまで以上に効率よくマイルをためていただけます。
【マイルがしっかりたまる仕組み】
通常、JALカードのショッピング利用では
▶200円＝1マイルですが
出雲ケーブルビジョン(特約店)なら
▶200円＝2マイル(2倍)
さらに、
JALカードショッピングマイル・プレミアムにご入会の場合は
▶100円＝2マイル
(200円で4マイル積算)
つまり、最大4倍になります！
気づけばマイルがたまり、航空券やショッピングにご利用いただけます。
この機会に、ぜひおトクなマイルのたまり方をご体感ください。
【対象となる方】
出雲ケーブルビジョンのご利用料金をJALカードでお支払いのすべての会員
【会社概要】
出雲ケーブルビジョン株式会社
所在地：島根県出雲市塩冶町1291番地24
代表者：代表取締役 今岡 余一良
事業内容：有線放送テレビ（ケーブルテレビ）
電気通信事業（インターネットプロバイダー・固定電話）
小売電気事業（電灯A・電灯B・低圧）
TEL：0853-21-9811
URL：https://www.icv-izumo.ne.jp/