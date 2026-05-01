5月1日(金)よりJALカード特約店になりました。毎月のお支払いをJALカードに変更するだけで効率よくマイルがたまる！

写真拡大

出雲ケーブルビジョン株式会社

本日5月1日(金)よりサービス開始。

島根県出雲市を中心にテレビ・ネット・電話・でんきなどの


生活インフラを展開する出雲ケーブルビジョンが


2026年5月よりJALカード特約店になります。



ご利用料金をJALカードでお支払いいただくことで、


これまで以上に効率よくマイルをためていただけます。


【マイルがしっかりたまる仕組み】

通常、JALカードのショッピング利用では


▶200円＝1マイルですが



出雲ケーブルビジョン(特約店)なら


▶200円＝2マイル(2倍)



さらに、


JALカードショッピングマイル・プレミアムにご入会の場合は


▶100円＝2マイル


　(200円で4マイル積算)



つまり、最大4倍になります！



気づけばマイルがたまり、航空券やショッピングにご利用いただけます。


この機会に、ぜひおトクなマイルのたまり方をご体感ください。



【対象となる方】

出雲ケーブルビジョンのご利用料金をJALカードでお支払いのすべての会員


【会社概要】

出雲ケーブルビジョン株式会社


所在地：島根県出雲市塩冶町1291番地24


代表者：代表取締役 今岡 余一良


事業内容：有線放送テレビ（ケーブルテレビ）


　　　　　電気通信事業（インターネットプロバイダー・固定電話）


　　　　　小売電気事業（電灯A・電灯B・低圧）


TEL：0853-21-9811


URL：https://www.icv-izumo.ne.jp/