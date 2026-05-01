【フェアトレード月間】卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」、国内最大規模の気候変動＆フェアトレードキャンペーン“ミリオンアクションキャンペーン2026”に参加

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン（東京都中央区、事務局長：潮崎 真惟子、以下：フェアトレード・ジャパン）が毎年5月に開催している「ミリオンアクションキャンペーン2026」に昨年に引き続き参加します。

■概要

スーパーデリバリーは、国内メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。日本の事業者を対象とした国内版に加え、世界134か国への卸販売が可能な越境版も展開しています。アパレルや雑貨を中心に、家具、生活家電、食品など幅広いジャンルの商品が200万点以上掲載されています。

2020年12月からは「フェアトレード特集」を開始し、菓子、珈琲・飲料、食品、ファッション、アクセサリー、インテリア雑貨など多岐にわたる商品を約2,200点以上取り扱っています。

▼フェアトレード特集ページ

https://www.superdelivery.com/p/do/psl/?ts=fair20201023&vi=1(https://www.superdelivery.com/p/do/psl/?ts=fair20201023&vi=1)

このたび、フェアトレード商品の魅力をより多くのメーカーや事業者に届けるため、「ミリオンアクションキャンペーン2026」に協賛企業として参加します。

■ミリオンアクションキャンペーン2026とは

フェアトレード・ジャパンが開催するミリオンアクションキャンペーンは、気候変動とフェアトレードに関する啓発キャンペーンです。全国の100社以上（現時点）の企業・団体・行政機関・飲食店・学校と連携し、「商品購入」「SNS投稿」「イベント参加」などを通じて、フェアトレードへの理解とアクションを呼びかけるものです。協賛企業からの1アクションにつき1円が途上国の寄付や支援活動に充てられます。

期間内のアクション数が280万以上*にのぼるなど、気候変動やフェアトレードをテーマにした取り組みとしては国内最大規模となります。（*2025年実績：参加団体196社、販売数221万個）。6年目となる今年は、「”いいもの”の先に、“いい世界”を。」をキャッチコピーに、期間内の合計300万アクションを目指して実施されます。

■キャンペーン概要

・名称：フェアトレードミリオンアクションキャンペーン2026

・キャンペーン期間：5月1日（金）～5月31日（日）

・キャンペーン特設サイト：https://fairtrade-campaign.com/

・主催：フェアトレード・ラベル・ジャパン

・後援：環境省、農林水産省、消費者庁、独立行政法人国際協力機構(JICA)

■スーパーデリバリーが実施する取り組み

１. フェアトレード商品の出荷数の報告

スーパーデリバリーを通じて2026年5月中に出荷されたフェアトレード商品数をアクションとして報告します。（昨年の実績：8,558点アクション）

２. 会員への参加呼びかけ

スーパーデリバリー会員の事業者に対し、サイト上での特集を中心としたキャンペーンの概要告知と参加の案内を行います。さらに、フェアトレード商品の販促支援として先着20名に店頭用POPを提供するなど、実店舗でのアクション拡大をサポートします。

本キャンペーンへの参加を通じて、フェアトレード商品の流通がさらに拡大することを期待しています。

今後もスーパーデリバリーは、フェアトレードをはじめとしたエシカル商品の卸・仕入れを積極的に推進してまいります。

■参照

特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン

https://www.fairtrade.net/jp-jp.html(https://www.fairtrade.net/jp-jp.html)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町11-6 英守東京ビル3階

設立：1993年11月6日

事務局長：潮崎 真惟子

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は200万点超。メーカーにとっては、地域を超えた50万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,300社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2026年1月末時点）

■株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）

本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

E-mail：pr@raccoon.ne.jp

サービスに関するお問合せ先

スーパーデリバリーサポートデスク

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/help_form.jsp