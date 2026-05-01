【DUAL ORBIT × K.S.ドローンカレッジ】プロゲーマー直伝のFPVドローン専門コースを新設！映像制作志望者向け「FPVクリエイターコース」と防災向け「狭小FPV操縦講座」の受講生募集を開始

株式会社DUAL ORBIT

株式会社DUAL ORBIT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西田 遼）は、株式会社国書刊行会（東京都板橋区、代表取締役：佐藤丈夫）と戦略的業務提携契約を締結いたしました。本提携により、国家資格が取得可能な登録講習機関である「K.S.ドローンカレッジ」の施設を活用し、新たにFPVドローンに特化した2つの実践的コースを開設し、受講生の募集を開始いたします。

■ 協業・コース新設の背景

現在のドローン業界では「国家資格は取得したものの、実務（仕事）に繋がらない」「特殊環境やFPVに対応できる専門的な実技ノウハウを持った講師が不在である」といった課題が生じています。

そこで、プロゲーマー特有の「論理的な指導法」と「精密な操縦技術」を持つDUAL ORBITと、広大な練習フィールドを有するK.S.ドローンカレッジが強みを相互補完し、「キャリア直結型のプロフェッショナル育成エコシステム」を構築していきます。本協業により、単なる資格取得にとどまらない「特化型スキル」を習得できる場を提供します。

■ 新設コースの概要

K.S.ドローンカレッジ（東京都板橋区）を拠点に、以下の2つのFPV専門コースを新設いたします。

1. FPVクリエイターコース (Takeoff)

映像制作やクリエイターを志望する方に向けた、ダイナミックな撮影メソッドとFPV操縦技術を習得するためのコースです。

- 対象者： 映像制作・クリエイター志望者、初めてFPVドローン操縦をする方- カリキュラム：- - シミュレーター講習（全10回）：シミュレーターによる飛行訓練を実施します。- - 実機講習（全6回）：対面指導で実践的なスキルを磨きます。- 会場： K.S.ドローンカレッジ（東京都板橋区：屋内練習場、栃木県日光市：屋外フィールド）- 受講費： 300,000円（税別）2. 狭小FPV操縦講座

災害時の倒壊建物内など、狭小・暗所空間での安定飛行とデータ収集に特化したオプションコースです。ドローン減災士資格などと掛け合わせることで、防災への貢献を目指します。

■ プロゲーマー講師陣による圧倒的な教育メソッド

- 対象者： 国家資格保有者、減災士資格保有者（ドローン経験者向け）- カリキュラム：- - 実機講習：屋内の狭所・暗所での安定飛行、障害物の回避・データ収集や撮影技術を学びます。- - 受講時間：4時間（土・日・祝日限定）- 会場： K.S.ドローンカレッジ（東京都板橋区：屋内練習場）- 受講費： 50,000円（税別）

本コースの指導は、世界大会経験者など第一線で活躍するDUAL ORBIT所属のプロゲーマーパイロットが担当します。

■「無料体験・説明会」の受付開始

- 圧倒的な習熟速度： eスポーツ特有のフィードバックループをドローン教育に転用することで、通常1年以上かかる領域に数ヶ月で到達可能なカリキュラムをご提供します。- 挫折を防ぐ論理的指導： 感覚ではなく「論理」に基づく指導で、初心者の挫折を徹底的に防ぎます。- 精密な操縦： プロゲーマー特有の操作精度や空間認識能力による精密な飛行ノウハウを伝授します。プロゲーマー出身のパイロット

本格的な受講をご検討されている方に向けた、無料の体験・説明会を実施します。各コースの詳細な概要をご説明するほか、実際にFPVドローンに触れられる「操縦体験」もご用意しています。「FPVドローンの操作感を試してみたい」「自分に合ったコースを相談したい」という方は、お気軽にご参加ください。

【無料体験・説明会 概要】

日程： 随時受付（受講希望者のご都合に合わせて調整）

会場： K.S.ドローンカレッジ（東京都板橋区小豆沢2丁目9-19）

都営三田線「志村坂上駅」から徒歩5分

費用： 無料

内容： 講座の概要説明 ＋ FPV操縦体験

お申し込み方法： 専用応募フォーム(https://forms.gle/gndXY92bs1yT1iZ2A)より承ります。

■会社概要・お問合せ先

株式会社DUAL ORBIT

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表者： 西田 遼

URL： https://dual-orbit.com/

株式会社国書刊行会

所在地：東京都板橋区志村1-13-15

代表者：佐藤丈夫

URL： https://ks-drone.com/