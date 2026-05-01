こどもの日からスタート！「おやつカンパニー ベビースターラーメン チキン味 36g」がもらえる「駄菓子無料クーポン」をセブン‐イレブンアプリにて配信！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、5月5日（火）の「こどもの日」にあわせ、セブン‐イレブンアプリ会員様対象に、人気の駄菓子を無料でもらえる「駄菓子無料クーポン」を配信いたします。クーポンは、5月5日（火）、6日（水）のいずれかでご利用いただけます。

今回、クーポンとお引換えいただける駄菓子は、世代を問わず愛される「おやつカンパニー ベビースターラーメン チキン味 36g」です。ゴールデンウィークを迎え、ご家族で過ごす時間が増える時期にあわせ、駄菓子のプレゼントを通じて、日頃からセブン‐イレブンアプリをご利用いただいている会員様にワクワク感をお届けする企画をご用意いたしました。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_okashi2605/

「駄菓子無料クーポン配信」 概要

クーポン配信日：2026年5月5日（火）※午前1:00までに配信

クーポン利用期間：2026年5月5日（火）、6日（水）の2日間

クーポンの内容：セブン‐イレブンアプリ会員全員へ、対象商品に使える無料クーポンを1枚配信。

対象者：5月4日（月）の23:59までにアプリ会員登録されている方

※クーポンは5月5日（火）の午前1：00までに届きます。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※店舗独自の値引き対象商品は、値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※キャンペーン詳細はHPをご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_okashi2605/

対象商品：

■おやつカンパニー ベビースターラーメン チキン味 36g ※1個

クーポン配信日：5月5日（火）

利用期間：5月5日（火）、6日（水）

販売エリア：全国

※「おやつカンパニー ベビースターチキンビッグ」はクーポンの対象外です。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。