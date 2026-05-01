【ニトリ デコホーム】気分はマリブリゾート！おしゃれでかわいいマリブ風ルームが作れる「夏の新作コレクション」が登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年4月下旬よりデコホーム店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナルの「夏の新作コレクション」アイテムの販売を開始しました。同時に、特集ページもニトリネット上で公開しています。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/summer/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/summer/)

デコホーム今シーズンのテーマは、「シャーベットカラー」。爽やかな色合いに、夏らしいモチーフをあしらったクッションカバーや食器、寝具や生活雑貨など多数のアイテムを取り揃えました。リビング、キッチン、ダイニングから寝室まで、おうち全体を統一感のあるコーディネートでトータルに演出することが可能です。

マリブリゾートの気分で、夏のお部屋を楽しんでみませんか。

夏の新作コレクション 一部商品を紹介 ※価格はすべて税込価格

リビング

遊び心あふれるカクテル柄・ヤシの木柄がかわいい！クッションやスリッパを替えるだけでお部屋が一気にリゾート気分に♪

●クッションカバーカクテル

799円

●クッションカバーレース

799円

●クッションカバーPALMグリーン

999円

●クッションカバーシェル ベージュ

1,290円

●スリッパ M カクテル アイボリー

999円

ダイニング・キッチン

シャーベットカラーの食器を並べ、テーブルが明るく夏らしい雰囲気に。

●ミルクガラス風14cmプレート NR04

（カラー：ローズ・ブルー）

各種499円

●ミルクガラス風13cmボウルNR04

（カラー：ローズ・ブルー）

各種499円

●タンブラー300mL ゴールドリム GL001

399円

●PVCランチョンマットPALM NR04

399円

冷たい飲み物を入れると色が変わるタンブラー！夏らしさ満点の色味と柄で気分が上がります。

●色が変わるタンブラーL GM018

（カラー：ローズ・グリーン・パープル）

各種299円

ベッドルーム

やさしいフリルがかわいいNクール素材のカバーリング。夏の寝室をおしゃれにととのえます。

●掛け布団カバー Nクール D2606 KS

シングルサイズ：1,990円

●両面使える 枕カバー Nクール D2606 KS

799円

●フリル付きタオルケット シングル(T02 ）

（カラー：ローズ・グレー・パープル）

各種1,990円

雑貨・小物

シャーベットカラーの雑貨や小物でお部屋に夏をプラス。毎日をおしゃれに、もっと快適に。

●ドレスタオル ヤシノキ柄 NR02

499円

※写真はイメージです。

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。

普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるようなアイテムまで女性目線でセレクト。品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html