スポーツ専門クラウドファンディング「スポチュニティ」、業界最安水準13%～の逆累進型の新手数料体系を開始！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、クラウドファンディングサービス「スポチュニティ」をご利用いただく実行者様の手残りを少しでも増やすため、業界最安水準の新たな手数料体系を開始しました。これにより、クラファンプロジェクトで集まった支援額が2,000万円以上の場合は、手数料20%の他社より最大140万円も割安となります。また、リピート利用なら一律△2%の割引となるため、手数料11%で最大180万円も割安となります。

１. 支援額が増えれば増えるほど安くなる「逆累進型」の新手数料体系

スポチュニティのクラファンプラットフォームの手数料は、「サポート無し」プランで安い手数料を提供する他社と異なり、成功に導くための圧倒的なサポート内容を提供しつつ、他社よりも安い手数料を実現することで、実行者様の手残りを増やし、実行者様の夢や目標を大きく後押しいたします。

スポチュニティは他社と異なり、支援金が集まれば集まっただけ手数料が安くなる「逆累進型」の手数料体系を採用しています。この度、「1,000～2,000万円：14%」、「2,000万円以上：13%」の手数料帯を新設いたしました。これにより、クラファンプロジェクトで集まった資金が2,000万円以上の場合は、手数料20%の他社より最大140万円も割安となり、実行者様の手残りを増やすことができます。

※なお、これら14%や13%の手数料は、決済手数料も含まれたパーセンテージです。

加えて、スポチュニティでは、1年以内のリピート利用の場合は、手数料が一律△2%の割引となるため、支援額が2,000万円以上の場合は、手数料が11%となります。つまり、手数料20%の他社よりも最大180万円も割安となります。

２. 新手数料体系でも提供される圧倒的なサポート内容

一般的にクラウドファンディングとは多くの「共感」を得ることで成立する共感型ECです。共感型ECとして重要なポイントの１つが、魅力的なリターンの企画、及び共感を生むアピール文章（支援募集プロジェクトの背景や想いなどを語るストーリー）です。

一方、クラブチームやスポーツ団体・部活・アスリートなどは慢性的な人手不足により、こうしたリターンの企画や共感を生むような想いを語ったアピール文章の作成、それらのプロモーション活動などはハードルが高いのが現状です。こうしたハードルに対してスポチュニティは、MBAホルダーによるスポチュニティアドバイザーが、クラウドファンディングの企画やリターン設計、アピール文章作成、キービジュアル画像作成、リターン画像加工、プロモーション計画、プレスリリース、SNS拡散、Web分析、システム登録などの支援・代行など手厚いサポートを二人三脚で提供しています。

《スポチュニティアドバイザーによる主なサポート内容》

専任のスポチュニティアドバイザーが伴走させていただきます。以下、全て手数料の範囲内で無償提供です。

- プロジェクトの企画立案- アピール文章の作成支援- キービジュアル画像の作成- リターンのアイデア出し・御提案- リターン説明文の作成支援- リターン画像の加工支援- システム代理登録- 支援時アンケート設問案- プロモーション計画のドラフト案- プレスリリースのドラフト文作成、PRTIMES発信- facebook/Twitter/インスタなどSNS投稿の参考情報、投稿文ドラフト- 各種プロモーション活動のリマインド- 週次Webレポート、取り纏めレポート- コラム記事の取材・執筆・編集- コラム記事の各種メディアへの配信- アフター、問い合わせ対応、振り返り、利用者インタビュー記事化３. 新手数料体系でも提供されるオリジナルサービスやオリジナル機能

スポチュニティでは、スポチュニティアドバイザーの伴走による手厚いサポートに加え、実行者様の熱い想いを取材・記事化することで世の中に広くアピールする「コラム・メディア掲載」をはじめ、「オリジナルリターン」や「リターン発送業務サポート」、「支援金シミュレーション」、さらに「投げ銭」や「クーポン機能」など多様な機能や、扱いやすいUI/UXも含め、新手数料体系でもこれまでと同様に提供いたします。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、ドコモのdメニュー、グノシー、SPORTS BULL、auサービスToday、ニュースライトなど

【会社・団体概要】

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式facebook： https://www.facebook.com/spportunity/

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。