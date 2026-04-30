ウィブル証券、API機能を大幅拡充

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、同社が提供するWebull Open APIの機能を大幅に拡充し、2026年4月25日より新サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。

本アップデートでは、マーケットデータAPIの提供開始、Connect APIにおける米国信用取引機能の追加、開発環境の改善を実施いたします。当社ではこれにより、個人投資家や開発者、法人のお客様に向けて 、より高度で柔軟な投資戦略を実現できる環境を提供してまいります。

主な拡充内容

1. マーケットデータAPIの提供開始

リアルタイムでのマーケットデータを取得できるAPIの提供を開始いたしました。お客様のニーズに応じた2つのプランをご用意しております。

■ Nasdaq Basic

対象：全てのお客様

内容：基本的なマーケットデータ （株価、出来高等）をリアルタイムで提供

料金：無料

■ Nasdaq Total View

内容：より詳細なマーケットデータ を提供

詳細はウィブル証券ウェブサイトをご確認ください。

本サービスにより、アルゴリズムトレーディングやデータ分析に基づく高度な投資判断、システムトレードの効率化が可能になります。

2. Connect APIにおける米国信用取引機能の追加

Connect API（※）に米国株式の信用取引（Margin Trading）機能を追加いたしました。

■ 主な機能- API経由での米国株式信用取引の執行- レバレッジを活用した効率的な資金運用- プログラムによる自動取引環境への対応

これにより、投資機会の拡大、資金効率の向上、多様な投資戦略の実現が可能になります。

※Connect APIとは

Connect APIは、外部のシステムやサービスとウィブル証券の取引機能を直接連携するためのAPIです。自動売買業者、投資助言会社、運用会社、フィンテックサービス企業、ならびに開発者が、自社サービスの拡充等を目的として、ウィブル証券の取引執行機能および株式保管機能（コーポレートアクション機能を含む）を利用することが可能です。

これにより、注文執行、口座管理、資産照会などの各種機能をプログラムから直接操作することができます。

3. 開発環境の改善

開発者向けテスト環境（UAT: User Acceptance Testing）において、API仕様ページに即時レスポンス確認機能を実装いたしました。これにより、開発効率の向上とシステムの安定性・信頼性の強化を実現いたします。

提供開始時期

2026年4月25日（金）より、全ての機能の提供を一斉に開始いたしました。

※詳細につきましては、当社ウェブサイトおよびAPI仕様ページ(https://www.webull.co.jp/open-api)をご確認ください。

＜パートナー企業募集＞

ウィブル証券では、Connect APIを活用し、取引執行と株式保管機能（コーポレートアクション機能含む）をご希望されるパートナー企業（自動売買業者・投資助言会社・運用会社・開発者の皆様を積極的に募集しております。フィンテックサービスへの取引機能の組み込みや、共同サービス開発などにご関心のある企業様は、ぜひお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ：https://www.webull.co.jp/contact-us

＜今後の展開＞

ウィブル証券では、投資家の皆さまがより便利に資産形成に取り組めるよう、APIでの取引環境をはじめ外部サービスとの連携や機能拡充を進めてまいります。今後もテクノロジーを活用したサービス強化を通じて、個人投資家の投資体験の向上に貢献してまいります。

Webull Corporationについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,600万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.comをご覧ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。

https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料およびリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会