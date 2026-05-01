『ヨコスカダウンタウン キッズフェスティバル』ポケモンカード体験会を実施

株式会社マルチプル

株式会社マルチプル(https://multiple.ltd/)は、横須賀市で開催された「ヨコスカダウンタウン キッズフェスティバル」にポケモンカードの体験型ブースを出展いたしました。

本イベントは、体験型コンテンツが充実した子ども向けイベントとして開催され、かけっこ教室や飲食ブース、ステージショーなど多彩な企画が展開されました。会場全体が子どもたちの笑顔であふれ、終日賑わいを見せていました。

また、出展に加え、会場全体で実施されたスタンプラリーのチェックポイントの一つとして参加し、スタンプラリー完走者にはポケモンカードオリジナルパックを景品として提供いたしました。

■出展内容

本ブースでは、ポケモンカードを通じて子どもたちが気軽に楽しめるコンテンツとして、以下を実施いたしました。

・ポケカじゃんけん体験

・ポケモンカード体験会

・ポケモンカードパック開封動画撮影体験

・スタンプラリー連動企画（完走者へポケモンカードオリジナルパックを提供）

パック開封動画体験では、子どもたちが自分の開封シーンを撮影することで「思い出として残る体験」を提供することができました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E0EJVZhFOko ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BpM_7JcILPM ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=XH6vEAMTCR8 ]

（※掲載許可を得たもののみ掲載しています）

■今後の取り組み

今後も当社は地域イベントへの出展を予定しており、加えて自社で運営するカードショップを通じてカードゲームの魅力を多くの方に届け、地域コミュニティの活性化に寄与してまいります。

■出展予定

・2026年5月9日 （土）女性とこどもが輝くマルシェin愛知

・2026年5月24日（日）新居浜健康フェスティバル2026

・2026年6月14日（日）丸子橋フェスティバル

■会社概要

社 名 ： 株式会社マルチプル

代 表 者 ： 岡谷 亮佑

本社所在地 ： 山口県周南市

設 立 ： 2021年7月

業 務 内 容 ：小売業・店舗販売業

取 扱 商 材 ：トレーディングカードゲーム/プラモデル/フィギュア/ゲームサプライ

U R L ：https://multiple.ltd/

■お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社マルチプル イベント制作課：志水

E-mail：pr@toreca-lounge.com