『ヨコスカダウンタウン キッズフェスティバル』ポケモンカード体験会を実施
株式会社マルチプル(https://multiple.ltd/)は、横須賀市で開催された「ヨコスカダウンタウン キッズフェスティバル」にポケモンカードの体験型ブースを出展いたしました。
本イベントは、体験型コンテンツが充実した子ども向けイベントとして開催され、かけっこ教室や飲食ブース、ステージショーなど多彩な企画が展開されました。会場全体が子どもたちの笑顔であふれ、終日賑わいを見せていました。
また、出展に加え、会場全体で実施されたスタンプラリーのチェックポイントの一つとして参加し、スタンプラリー完走者にはポケモンカードオリジナルパックを景品として提供いたしました。
■出展内容
本ブースでは、ポケモンカードを通じて子どもたちが気軽に楽しめるコンテンツとして、以下を実施いたしました。
・ポケカじゃんけん体験
・ポケモンカード体験会
・ポケモンカードパック開封動画撮影体験
・スタンプラリー連動企画（完走者へポケモンカードオリジナルパックを提供）
パック開封動画体験では、子どもたちが自分の開封シーンを撮影することで「思い出として残る体験」を提供することができました。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E0EJVZhFOko ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BpM_7JcILPM ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=XH6vEAMTCR8 ]
（※掲載許可を得たもののみ掲載しています）
■今後の取り組み
今後も当社は地域イベントへの出展を予定しており、加えて自社で運営するカードショップを通じてカードゲームの魅力を多くの方に届け、地域コミュニティの活性化に寄与してまいります。
■出展予定
・2026年5月9日 （土）女性とこどもが輝くマルシェin愛知
・2026年5月24日（日）新居浜健康フェスティバル2026
・2026年6月14日（日）丸子橋フェスティバル
■会社概要
社 名 ： 株式会社マルチプル
代 表 者 ： 岡谷 亮佑
本社所在地 ： 山口県周南市
設 立 ： 2021年7月
業 務 内 容 ：小売業・店舗販売業
取 扱 商 材 ：トレーディングカードゲーム/プラモデル/フィギュア/ゲームサプライ
U R L ：https://multiple.ltd/
■お問い合わせ先
本プレスリリースに関するお問い合わせ
株式会社マルチプル イベント制作課：志水
E-mail：pr@toreca-lounge.com