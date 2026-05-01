『ヨコスカダウンタウン キッズフェスティバル』ポケモンカード体験会を実施

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株式会社マルチプル

株式会社マルチプル(https://multiple.ltd/)は、横須賀市で開催された「ヨコスカダウンタウン キッズフェスティバル」にポケモンカードの体験型ブースを出展いたしました。


本イベントは、体験型コンテンツが充実した子ども向けイベントとして開催され、かけっこ教室や飲食ブース、ステージショーなど多彩な企画が展開されました。会場全体が子どもたちの笑顔であふれ、終日賑わいを見せていました。





また、出展に加え、会場全体で実施されたスタンプラリーのチェックポイントの一つとして参加し、スタンプラリー完走者にはポケモンカードオリジナルパックを景品として提供いたしました。



■出展内容


本ブースでは、ポケモンカードを通じて子どもたちが気軽に楽しめるコンテンツとして、以下を実施いたしました。



・ポケカじゃんけん体験


・ポケモンカード体験会


・ポケモンカードパック開封動画撮影体験


・スタンプラリー連動企画（完走者へポケモンカードオリジナルパックを提供）





パック開封動画体験では、子どもたちが自分の開封シーンを撮影することで「思い出として残る体験」を提供することができました。


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E0EJVZhFOko ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BpM_7JcILPM ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=XH6vEAMTCR8 ]


（※掲載許可を得たもののみ掲載しています）



■今後の取り組み


今後も当社は地域イベントへの出展を予定しており、加えて自社で運営するカードショップを通じてカードゲームの魅力を多くの方に届け、地域コミュニティの活性化に寄与してまいります。



■出展予定


・2026年5月9日 （土）女性とこどもが輝くマルシェin愛知


・2026年5月24日（日）新居浜健康フェスティバル2026


・2026年6月14日（日）丸子橋フェスティバル



■会社概要


社　　　名 ： 株式会社マルチプル


代　表　者 ： 岡谷 亮佑


本社所在地 ： 山口県周南市


設　 　 立 ： 2021年7月


業 務 内 容 ：小売業・店舗販売業


取 扱 商 材 ：トレーディングカードゲーム/プラモデル/フィギュア/ゲームサプライ


U　R　L ：https://multiple.ltd/



■お問い合わせ先


本プレスリリースに関するお問い合わせ


株式会社マルチプル　イベント制作課：志水


E-mail：pr@toreca-lounge.com