創作集団CLAMPの画業35周年を記念し、連載30周年『カードキャプターさくら』の「木之本桜」描き下ろしイラストがスケールフィギュア化！「グッドスマイルフェス 2026」にて初公開

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 当社)は、2026年6月6日（土）・7日（日）に東京・ベルサール秋葉原、8月22日（土）・23日（日）に大阪・梅田クリスタルホールにて、最新フィギュアやプラモデルなど1,000点を超えるアイテムの展示を行うイベント「グッドスマイルフェス 2026」を開催いたします。

この度、画業35周年の創作集団CLAMPと創立25周年当社のコラボ企画として、今年で連載30周年を迎える『カードキャプターさくら』より「木之本桜」描き下ろしイラストのスケールフィギュア化が決定いたしました。あわせて、本アイテムを「グッドスマイルフェス 2026」にて初公開することをお知らせいたします。

東京会場では彩色前の原型、大阪会場では彩色原型の展示を予定しております。

創作集団CLAMPと当社のコラボレーション企画は今回で第3弾目となります。本イラストは、今回のフィギュアの制作のために描き下ろされたものです。

▪グッドスマイルフェス 2026 東京

開催日時：

2026年6月6日 (土) 10:00 ~ 21:00

2026年6月7日 (日) 10:00 ~ 18:00

会場 ：ベルサール秋葉原

入場料 ：無料

▪グッドスマイルフェス 2026 大阪

開催日時：

2026年8月22日 (土) 10:00-21:00

2026年8月23日 (日) 10:00-17:00

会場 ：梅田クリスタルホール

入場料 ：無料

※会場・開催日時は、予告なく変更となる可能性がございます。

※東京会場では、グッドスマイルフェスを1日早く楽しめる有料アーリーチケットの販売を行います。

▼ティザーサイト

https://goodsmile.link/goodsmilefest2026

▼グッドスマイルカンパニー公式X

https://goodsmile.link/vpg4Co

また、一般公開に先駆けて「グッドスマイルフェス 2026 東京」を体験できる「有料アーリーチケット」を、現在抽選販売中です。本チケットでは、「木之本桜」描き下ろしイラストのスケールフィギュア展示をはじめ、新作展示やイベント限定商品の販売などをいち早くお楽しみいただけます。

※「有料アーリーチケット」は東京会場のみでの販売となります。

・チケットのお申し込みはこちら

https://livepocket.jp/e/piu1w

・アーリー入場日時： 2026年6月5日（金）19:00～21:00

・対象イベント ： グッドスマイルフェス 2026 東京

・会場 ： ベルサール秋葉原

（〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル B1F・1F・2F）

・販売価格 ：500円（税込）

・チケット種別（時間指定入場）：

１. 19:00入場（最終入場時間：19:45）

２. 20:00入場（最終入場時間：20:45）

※お一人様につき、各回2枚までお申し込みいただけます。

※両方の時間帯へお申し込み可能ですが、当選はいずれか一方の時間帯のみとなります。

※物販商品の在庫には限りがあり、売り切れとなる場合がございます。アーリーチケットは物販商品の購入を保証するものではございません。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▪チケット販売スケジュール

本チケットは、LivePocketにて、入場時間指定の上、抽選販売となります。

・申込受付期間 ： 2026年4月28日（火）17:00 ～ 2026年5月15日（金）23:59

・当選発表予定日： 2026年5月20日（水）

グッドスマイルフェスとは

「グッドスマイルフェス」は、株式会社グッドスマイルカンパニーが主催するフィギュア展示イベントです。本年度より従来の『スマイルフェス』から名称を刷新し、『グッドスマイルフェス』として、東京と大阪の2会場で開催いたします。

これまでの取り組みを継承しつつ、ブランド価値や世界観をより体感できるイベントへと進化させ、最新フィギュアやプラモデルなど1,000点を超える展示を通じて、来場者の皆さまにフィギュアの最前線をご体験いただける祭典を目指します。

▲昨年度開催時の様子

イベントでは、『ねんどろいど』シリーズをはじめとする多数の新作展示に加え、企画展示や限定商品の展開、オンライン配信企画などを実施し、昨年の東京会場には約2万人が来場しました。今後も本イベントを通じて、日本のフィギュア・ホビー文化のさらなる発展と、世界中のファンとの接点拡大を目指してまいります。

▲昨年度開催時の様子(C)アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫製作委員会

グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。2026年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作 モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/