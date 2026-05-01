株式会社AlbaLink、八十二長野銀行と売却が困難な空き家の売却・処分に関する顧客紹介業務提携を開始

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年5月1日、株式会社八十二長野銀行（本店：長野県長野市、以下「八十二長野銀行」）と、通常の売買が困難な地域の空き家の売却・処分を希望するお客様の紹介に関する業務提携を開始いたしました。

提携の背景

昨今、空き家、とりわけ管理不全空き家の増加が深刻な地域社会課題となっています。こうした中、八十二長野銀行においても、お客様より「空き家の処分が進まず、円滑な資産継承の検討が進まない」といった課題に関する相談が寄せられていました。

提携の内容

こうした課題を解決するため、アルバリンクは八十二長野銀行との提携により、長野県内の中山間地帯など一般市場では取引が成立しにくいエリアを対象に、空き家をお持ちのお客様をご紹介いただくスキームを構築いたしました。アルバリンクは、これまで全国で培ってきた専門的ノウハウを活かし、直接お客様の課題解決にあたります。市場での流通が困難とされる物件についても、柔軟に解決に向けた支援を実施。お客様の資産整理を支援するとともに、地域の生活環境保全に寄与してまいります。

八十二長野銀行について

会社名： 株式会社八十二長野銀行

所在地： 長野県長野市岡田178番地8

代表取締役頭取：松下正樹

公式サイト： https://bank.82group.jp/index.html

会社概要



会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表取締役： 河田憲二

代表番号：03-6458-8617

公式サイト：https://albalink.co.jp/

公式note： https://note.com/albalink_company

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