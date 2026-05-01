MXV（MIX FIVE）、日本コロムビアよりメジャーデビュー決定 !

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5人組ダンス＆ボーカルグループMXV（MIX FIVE）が、日本コロムビアよりメジャーデビューすることが決定した。

MXV(MIX FIVE)は、YUTA、MASAKI、TAIYU、TAICHI、KEIの5名からなるダンス＆ボーカルグループ。2025年1月に結成され、活動開始からわずか1年でメジャーステージへと駆け上がることとなった。

グループ名「MXV」は「MIX FIVE」の略称であり、5人それぞれの個性（歌・ラップ・ダンス・演技など）をミックスし、新たなエンターテインメントを生み出していくという想いが込められている。

メジャーデビューの第一弾として、デジタルシングル「Perfume」を2026年6月3日にリリース予定。本楽曲は、真田佑馬(7ORDER)が作詞・作曲・編曲として参加しており、作品全体の世界観を強く牽引している。

【真田佑馬コメント】

“この度「Perfume」を書かせていただきました、真田佑馬です。

MXVさんの持つ大人の色気や魅力を音で表現しつつ、それぞれのコラボ香水の個性も感じていただけるような楽曲に仕上げました。

香りと音が重なり合う世界観を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。”

-真田佑馬-

【MXVメンバーコメント】

“この度、日本コロムビアよりメジャーデビューさせて頂くことになりました。

僕らにとって念願であり、何より昨年の結成から皆様のたくさんの応援が掴み取った結果です。

『MXVの活動を見ているとワクワクする』

『この人達ならやってくれる』

そう思って頂ける様、チーム一丸となり素敵な音楽を届けて参ります！

これからも一緒に歩んでいきましょう！

続報を楽しみに待っていてください！”

-YUTA-

【MXVメンバーコメント】

“今回メジャーリリース第一弾の「Perfume」は、真田佑馬さんが提供してくださいました！

またこうしてご一緒させていただけて光栄です。

夜風が気持ちいいこの時期にぴったりな楽曲です！

ダンスも含め僕たちの大人な表情やパフォーマンスに注目です！

香水のように、皆さんの記憶に残るようなそんな楽曲になって頂ければ嬉しいです。”

-MASAKI-

さらに本作は、オリジナル香水が作れる八ヶ岳の香水工房「金熊香水」とのコラボレーションプロジェクトとして展開。楽曲の世界観と連動したMXVオリジナル香水が期間限定で販売される予定であり、「音楽」と「香り」を融合させた新たなエンターテインメントの形を提示する。

今後の活動は段階的に加速していく予定で、「Perfume」を皮切りに、7月以降リリースされるデジタルシングルから本格的な展開がスタート。各種プロモーションを通じて、さらなる飛躍を目指す。

これまで様々な活動を積み重ねてきたMXV。メジャーデビューを機に、その活動領域を一気に拡大させ、新たなステージへと踏み出す。

アーティスト人生をかけた“ラストスパート”が、いま幕を開ける。

【MXVプロフィール】

MXV(MIX FIVE)は、YUTA(樫澤優太)、MASAKI(手島聖貴)、TAIYU(木津谷泰勇)、TAICHI(本田太一)、KEI(宮崎慶)の5名からなるダンス＆ボーカルグループ。グループ名「MXV」は「MIX FIVE」の略称であり、5人それぞれの個性（歌・ラップ・ダンス・演技など）をミックスし、新たなエンターテインメントを生み出していくという想いが込められている。

【ディスコグラフィー】

2025年4月16日 1stアルバム『MODULATION』をリリース

https://nex-tone.link/A00183438

2025年6月25日 ユニットシングル『I』を配信リリース

https://nex-tone.link/A00195979

2025年8月20日 シングル『+』をリリース

https://nex-tone.link/A00198553

2025年12月17日 ミニアルバム『VELOCITY』をリリース

https://nex-tone.link/A00207661

2025年2月25日 シングル『スカイライト』を配信リリース

https://nex-tone.link/A00212951

2026年6月3日 デジタルシングル『Perfume』を配信リリース

【MXVオフィシャルリンク】

https://mxv-official.jp/

https://x.com/M_X_V_OFFICIAL

https://www.instagram.com/m_x_v_official/

https://www.tiktok.com/@m_x_v_official

【金熊香水】

金熊香水カスタムラボ

https://labo.kinkumaperfume.com/

MXVオリジナル香水

https://kinkumaperfume.com/blogs/news/mxv-perfume-2026