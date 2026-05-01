FRUITS ZIPPERが上海を熱狂させた夜を完全収録！ガールズカルチャー誌『BEEEEM』vol.2、GWより書泉にて限定ポストカード付き販売が決定！

株式会社BUZZ GROUP『BEEEEM vol.2』 表紙ビジュアル（≒JOY 天野香乃愛×市原愛弓×江角怜音）

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PUBLISHINGが手がけるガールズカルチャーマガジン『BEEEEM（ビーーーム）』vol.2にて、FRUITS ZIPPERの上海公演を完全密着したレポート＆インタビュー特集が掲載されています。

このたび、ゴールデンウィークより書泉にて、『BEEEEM』vol.1とvol.2が販売されることが決定。2冊を同時にご購入された方には、上海公演撮り下ろしカットを使用した限定ポストカードが付きます。

販売開始は 2026年5月2日（土）11:00～。在庫がなくなり次第終了となります。

✦ FRUITS ZIPPER 上海公演特集について

FRUITS ZIPPER 上海公演 撮り下ろしビジュアル（レポートカット）

2025年11月に開催された『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in 上海』。

BEEEEM編集部は現地への完全密着取材を敢行し、ライブ当日の熱狂と興奮をそのままの温度でレポートしています。バックヤードでのメンバーインタビューでは、国境を越えて心をひとつにした"NEW KAWAII"の瞬間を余すことなく収録。セットリストとライブ写真もふんだんに掲載しており、まるで現地にいるような臨場感を誌面で体感できます。

「海外の大きな場所でもっとライブがしたいという新しい目標もできました」--そう語る7人の現在地を、ぜひ本誌でご確認ください。

✦ 書泉 限定ポストカード付き販売

ゴールデンウィークより、書泉ブックタワー・書泉グランデ・書泉オンラインにて販売が決定。上海公演で撮影したカットを使用した限定ポストカードは、『BEEEEM』vol.1・vol.2の2冊を同時購入された方にプレゼント。

✦ 『BEEEEM』vol.2 について

限定ポストカードサンプル画像【販売情報】- 販売開始： 2026年5月2日（土）11:00～ ※在庫がなくなり次第終了- 取り扱い店舗：書泉グランデ （東京都千代田区神田神保町1-3-2）書泉ブックタワー （東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）書泉オンライン ：https://shosen.tokyo/?pid=191648691※オンラインのみ、5 月 1 日(金)18 時より開始となります

「セカイを越える。」をテーマに掲げる『BEEEEM』vol.2。

表紙＆巻頭特集には、2026年3月に日本武道館公演を成功させた≒JOYの天野香乃愛×市原愛弓×江角怜音が登場。柔らかな光と淡いトーンで3人の"寄り添う時間"を切り取った撮り下ろしビジュアルと、それぞれの歩みと現在地に迫るソロインタビューを収録しています。裏表紙＆巻末にはSWEET STEADYが登場し、グループのこれまでとこれからを語っています。

その他にも、GANG PARADE、高嶺のなでしこ、BEYOOOOONDS、Rain Tree、僕が見たかった青空、log youなど多彩なアーティストのインタビューを掲載。さくらもも（Toi Toi Toi）の撮り下ろしグラビアも収録した、ガールズカルチャーの最前線を網羅した一冊です。

【書籍情報】 タイトル：『BEEEEM』vol.2 発売日：2026年1月17日（土） 仕様：A4カラー／116P 価格：2,200円（税込）

『BEEEEM』vol.2 詳細はこちら :https://beeeem.com/article/beeeemvol2

✦ 全コンテンツ一覧

■ 表紙＆巻頭： 天野香乃愛×市原愛弓×江角怜音（≒JOY）

■ 巻中特集： FRUITS ZIPPER 上海公演レポート＆インタビュー

■ 裏表紙＆巻末： SWEET STEADY

■ インタビュー： 江口紗耶×前田こころ（BEYOOOOONDS）／松本ももな×籾山ひめり（高嶺のなでしこ）／金澤亜美（僕が見たかった青空）／橋本真希×水野乃愛×綾瀬ことり（Rain Tree）／小関舞×森戸知沙希／log you／GANG PARADE

■ グラビア： さくらもも（Toi Toi Toi）／白T×グラビア偏愛主義（西緒りり、星乃ななみ、黒田かほ、緒方日菜、川澄ななえ、苗加結菜）

■ 企画： BEEEEMフェス vol.1 イベントレポート ほか

■ 連載： BEEEEM DJ部 vol.1（Ma'Scar'Piece）

✦ 会社概要

株式会社BUZZ PUBLISHING

社名：株式会社BUZZ PUBLISHING

代表者：鈴木健也

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-1 ルーセント赤坂8階

事業内容：ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』をはじめとする出版物の企画・制作および、関連イベント・プロモーションの企画・運営。

HP：https://buzz-publishing.com/



※株式会社BUZZ PUBLISHINGは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/