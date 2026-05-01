「ひめらぶ追加メンバーオーディション」から新たに小学生パティシエールアイドル「ミラきゅる」結成！

株式会社HJ

株式会社HJ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田隼人）は、小学4年生5名で構成されるパティシエールアイドルグループ 「ミラきゅる」 の結成を発表いたしました。

「ミラきゅる」は、当社が運営する小学生プリンセスアイドル「ひめらぶ」が開催した「ひめらぶ追加メンバーオーディション」（応募総数500名超）において、飛躍的な成長と存在感が高く評価された5名により結成されたグループです。

■「ミラきゅる」とは？

「ミラきゅる」は、小学4年生5名によるパティシエールアイドルグループです。さまざまな良さを持った材料を混ぜ合わせて素敵なスイーツを作るパティシエールのように、メンバー一人ひとりの個性を活かし合い、ファンの皆さまに素敵な時間を届けるアイドルグループを目指しています。

〈各種公式SNSアカウント〉

YouTube：https://youtube.com/@miraqle_idol

X：https://x.com/miraqle_idol

Instagram：https://www.instagram.com/mira.qle_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@mira.qle_official

■結成の背景 ── オーディションで輝いた「原石」たち

今回メンバーとなった5名は、当社が運営する小学生プリンセスアイドル「ひめらぶ」が開催した「ひめらぶ追加メンバーオーディション」に参加。オーディション期間中に飛躍的な成長と存在感を発揮し、その可能性が高く評価されたメンバーです。

惜しくも「ひめらぶ」新メンバー入りには至らなかったものの、その輝きは埋もれることなく、新たなグループとしての結成が決定いたしました。

〈メンバー紹介〉アニー

埼玉県出身。2016年12月26日生まれ。

▼SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/im_annie1226

なゆ

千葉県出身。2016年9月23日生まれ。

▼SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/nayu923nayu

TikTok：https://www.tiktok.com/@nayu0923nayu

X：https://x.com/nayuchan923

みぃみ

神奈川県出身。2017年1月27日生まれ。



▼SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/mi1._.1im

TikTok：https://www.tiktok.com/@mi_mi.chan

るみな

埼玉県出身。2016年9月13日生まれ。

▼SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/rurutomo0913

TikTok：https://www.tiktok.com/@ruru_roi_reo

X：https://x.com/rurutomo0913

るりぴ

東京都出身。2016年8月19日生まれ。

▼SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/ruripi819

TikTok：https://www.tiktok.com/@ruripi819

■"小学生アイドル"が世代を超えて支持される理由

SNSの普及により、小学生自身が発信者として活躍する時代。同世代にとっては「憧れの存在」として強い影響力を持つ一方、保護者世代にとってはその成長を見守りながら応援できる存在として受け入れられており、世代を超えた支持が広がっています。

「ひめらぶ追加メンバーオーディション」のコメント欄には小学生だけでなく保護者世代からの声も多数寄せられました。「自分が小学生の頃に叶えられなかったアイドルという夢を、今の子どもたちが実現している」── かつての憧れを重ねながら応援するという構図が、大人たちの共感を生み出しています。

「ひめらぶ」同様に、「ミラきゅる」も同世代の憧れを体現し、保護者世代の想いも巻き込みながら成長していく存在として、今後ますます注目が期待されます。

■姉妹グループ「ひめらぶ」について

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。"小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在＝プリンセスアイドルを目指して結成されました。2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。現在は、新たにせあん・るなの2名が加わり、7人体制での活動を行っています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■「ひめらぶ追加メンバーオーディション」の反響

本オーディションは、ひめらぶに新たに加入する2名を決めるオーディションとして2024年10月よりエントリーを開始。500名以上のエントリーの中から、2025年4月にせあん・るなの2名が新メンバーに決定しました。

オーディションの様子はひめらぶ公式YouTubeにて配信され、動画の総再生回数は230万回を突破。小学生世代だけでなく、保護者世代や若い女性の間でも大きな話題となりました。

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/