京都・嵐山でSDGsを学ぶ「箸作り体験」修学旅行・教育旅行向けに団体受入体制を強化

Contents Like合同会社

訪日観光客向けガイドツアーを展開する Local Guide Stars（運営：Contents Like合同会社）は、京都・嵐山にて提供している「箸作り体験ワークショップ」において、国内の修学旅行および教育旅行を対象とした団体受入プログラムの提供を本格的に開始いたします。

背景と目的

近年の修学旅行では、単なる観光だけでなく「探究学習」や「SDGs」への理解を深める体験が求められています。当社は、日本の食文化の象徴である箸の製作を通じて、日本の伝統美と持続可能なものづくりの精神を学生たちに伝えるため、団体受入体制を整備いたしました。

プログラムの特徴

プログラムに含まれるもの

料金

- 雨の日でも安心のアクティビティ本体験は完全屋内施設で実施するため、天候に左右されることなく計画通りの行程を進めることができます。雨天時の代替案としてだけでなく、修学旅行の安定したスケジュール運営を妨げません。- 1日10回の柔軟なスケジュールで最大30名様まで一括受入9:00から18:00まで1時間ごとに計10回のスケジュールを組んでいます。体験時間はおよそ1時間なのでタイトなツアーの行程にもフィットします。- 教育旅行に特化したサポート体制空きがあれば直前の予約でも承りますので、急な雨天時のアクティビティにもお役立ていただけます。旅程に合わせた時間調整など、旅行会社様や学校関係者様のニーズに柔軟に対応いたします。- 伝統工芸とサステナビリティの融合体験では、天然木を使用した箸作りを行います。自分だけの箸を自らの手で作り、大切に使う経験から、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」への理解を深める一助となります。- ツールと材料：基本プランは3種類の木材からお選びいただけます。（高級木材や名入れは追加料金がかかります。）- 日本語での説明

2,000円（税込）/1名

施設概要

旅行・観光事業者様へのご案内

- 施設名： Chopsticks Studio Kyoto- 所在地： 〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３－２５ 2階- 最大受入人数： 30名- 対応言語： 英語、日本語、スペイン語- 詳細・空き状況確認： こちらからご確認いただけます（公式サイト） (https://japanguidestar.com/ja/products/kyoto-arashiyama-chopstick-making-workshop-cultural-insights?variant=47435976737025)

貴社のターゲット層（VIP、教育旅行、MICE等）に合わせ、内容の微調整が可能です。

旅行会社様向けの特別料金の設定がございます。

貸切利用も可能です。

担当者様による現地下見を随時受け付けております。

■ その他おすすめの活用シーン

海外からの教育旅行・スタディツアー：日本文化への理解を深める校外学習や研修プログラムに。

インバウンドの少人数・多世代のファミリー旅行：お子様からシニアまで、ご家族全員で楽しめるアクティビティとして。

1回30名までの少人数制を採用しているため、お一人おひとりに寄り添った丁寧な指導が可能です。単なる工作に留まらず、体験を通じて日本文化の精神性に触れる教育的要素の強い内容は、参加者の高い満足度をお約束します。

会社概要

屋号：Local Guide Stars

施設名：Chopsticks Studio Kyoto

運営会社：Contents Like合同会社

事業内容：訪日外国人向けガイドツアーおよび文化体験コンテンツの企画・運営

（相撲ショー体験／書道／お茶／箸作り／富士山ツアー ほか）

本件に関するお問い合わせ

Contents Like合同会社（屋号：Local Guide Stars）

E-mail：info@lgsjp.com

箸作り体験申し込みページ：https://japanguidestar.com/ja/products/kyoto-arashiyama-chopstick-making-workshop-cultural-insights?variant=47435976737025

Webサイト：https://contentslike.com/

コーポレートサイト：https://japanguidestars-dmc.com/