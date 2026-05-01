パウ・パトロール、今度は恐竜のオープンワールドで大冒険！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixxフィーニックス（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、世界中の子供たちに大人気のアニメ作品「パウ・パトロール」のゲーム、『パウ・パトロール：ダイノ・ワールド』をNintendo Switch(TM)/ PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5向けに7月31日に発売することをお知らせいたします。また、Nintendo Switch(TM)向けにはパッケージ版の発売が決定し、現在各販売店にて予約を受付中です。

※株式会社Phoenixxは、Outright Games 社の日本国内でのオフィシャル・パートナーとして、ディストリビューションのサポートをしています。

今年の夏は映画とゲームで【パウパト×恐竜】を遊びつくそう！

本作は、地図に載っていない未開の地「ダイノ・アイランド」を舞台にした、オープンワールド3Dアクションアドベンチャーゲームです。7月24日(金)公開の最新映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』に登場する世界観を、映画の興奮そのままに体験することができます。

■ゲームの見どころ：

1. 映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の舞台を自由に探索！ 映画最新作でも注目を集める、巨大な恐竜たちが暮らす「ダイノ・アイランド」が今回のゲームの舞台。ワクワクが止まらないオープンワールドがプレイヤーを待っています！

2. “ダイノサイズ”の大ピンチから恐竜たちを救い出せ！ ブラキオサウルスやスピノサウルスなど、困っている恐竜たちを助けるための任務が盛りだくさん。恐竜たちとの完全オリジナルのストーリーが楽しめます。

3. 家族や友達と！最大2人の協力プレイに対応 小さなお子様でも遊びやすい親切な設計に加え、最大2人までのローカル協力プレイが可能。家族や友達でチームを組み、力を合わせて任務をクリアする達成感を味わえます。

4. 世界中の子どもたちに愛されるテーマ！ ひとりでじっくり遊ぶ時も、家族やお友達と協力プレイで遊ぶ時も、本作は子どもたちの「チームワーク」「自信」そして「好奇心」を後押しします。『パウ・パトロール』が世界中で親しまれている大切な魅力が、このゲームにもギュッと詰まっています。

■登場するキャラクターたちを一部ご紹介

●チェイス：テニスボールキャノンを使って島中の仕掛けを動かしたり、さまざまなオブジェクトを操作したりできます。

●マーシャル：ウォータージェットを発射して周囲の環境ギミックを作動させ、ピンチに陥っている恐竜たちを助け出せます。

●スカイ：スカイウィングのつばさとエンジンで、島内の歩いては行けない高い場所や難しいエリアを探索できます。

■Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版も7月31日（金）発売！ 現在、予約受付中！

『パウ・パトロール：ダイノ・ワールド』はNintendo Switch(TM)向けのパッケージ版も7月31日（金）に販売いたします。

全国の各販売店にて、予約受付中です。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/322_1_6dd3463fe119b93a305477d82d27a41f.jpg?v=202605010551 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です

■「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、１０歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、各種配信サービスでもご覧いただけます。

■映画情報

映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』 2024年7月24日(金)ガオガオっと日本公開決定！ シリーズ最大級のスケールで贈る、大迫力の劇場版第3弾。 今年の夏休みは【パウパト×恐竜】で決まり！

公式サイト：https://www.pawpatrol-movie.jp/

■Outright Gamesとは

Outright Gamesは、2016年に設立され、ビデオゲーム・パブリッシャーのグローバル・リーダーとしての地位を確立しています。世界有数のエンターテインメント企業である、Hasbro、Nickelodeon、NBC Universalなどと協力し、世界中で愛されるストーリーやキャラクターたちの魅力を引き出した、家族みんなで楽しめる高品質なゲームを提供しています。

公式サイト：https://outrightgames.com/

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

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Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

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