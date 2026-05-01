【登別石水亭】ゴールデンウィーク期間のイベント（縁日・ビンゴ大会）のご案内

野口観光マネジメント株式会社

〒059-0596 登別市登別温泉町203-1 登別石水亭 支配人：川下友也 248室

登別石水亭でございます。

石水亭では、5/2（土）～5/5（火）まで、ゴールデンウィークイベントとしてロビーで縁日とビンゴ大会を開催致します。

縁日は、昨年のお盆や年末年始も行い、多くのお客様にご参加頂きました。今回も多くのお客様にご参加頂きたく、開催する次第となりました。縁日は、射的・輪投げ・スーパーボールすくい・かたぬき・お面販売の5つのコーナーがございまして、中でも一番人気は射的です。そして、今回新たにかたぬきが初登場です。普段は中々体験できないコーナーが目白押しですので、お子様はもちろん、大人様にも是非ともご参加頂きたいと思います。ご宿泊のお客様だけではなく、日帰りのお客様もご参加可能です。

※当日お配りするご案内

同じく、5/2（土）から4日間行うのが、ビンゴ大会です。ビンゴ大会は当館では毎日行っておりますが、この4日間で行うビンゴ大会は、1枚1000円でビンゴカードを販売している、いわゆるスペシャルビンゴ大会です。

今回の目玉景品は、石水亭ペア宿泊券、大きなぬいぐるみ、ミニ掃除機など、ついつい欲しくなるような景品を取り揃えております。もちろん、この他にも景品はございますが、何があるかは当日のお楽しみです。皆様、この機会に是非ともビンゴ大会にご参加ください。