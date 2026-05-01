ACSiONと楽天カード、フィッシング詐欺による被害防止に向けた警告機能を導入

株式会社ACSiON

株式会社ACSiON

楽天カード株式会社

株式会社ACSiON（以下「ACSiON」）と楽天カード株式会社（以下「楽天カード」）は、本日2026年5月1日（金）から、フィッシング詐欺による被害防止へ向けた警告機能を導入します。フィッシング詐欺サイトに楽天IDやパスワード、クレジットカード番号などを入力した疑いがあるお客様に対し警告画面を表示し、被害を未然に防止します。

警告画面表示のイメージ

近年、クレジットカードの不正利用被害が拡大しており、2025年のクレジットカード不正利用被害額は510.5億円となり、3年連続で500億円を超える被害額となりました（注1）。約93.1％を番号盗用による被害が占めており、その中でもフィッシングによる被害が拡大しています。フィッシングとは偽のウェブサイトやメールを通じて個人情報やクレジットカード番号を詐取する手口であり、年々その手法は巧妙化し、2025年のフィッシング報告件数は約245万件と前年より約74万件増加しています（注2）。

このような背景を踏まえ、ACSiONと楽天カードは、これまで培ってきた知見と技術を活用し、楽天カードのお客様を不正利用被害から守り、未然に防止することを目的として、本機能を導入します。フィッシング詐欺サイトに楽天IDやパスワード、クレジットカード番号などを入力した疑いがあるお客様に対し警告画面を表示します。

ACSiONと楽天カードは、2025年1月より、ACSiONのノウハウを活用し、楽天カードを騙るフィッシングサイトをACSiONが検知した際、サイトの閉鎖を行うとともに、ブラウザ提供企業に連携し、サイト閉鎖までの期間はセーフブラウジング機能を発動させることで、フィッシング被害の抑制を図っています。今後もACSiONと楽天カードは、お客様が安心してクレジットカードをご利用いただけるよう、フィッシング被害の低減に向け取り組んでまいります。

（注1）一般社団法人日本クレジット協会による公表計数に基づく

（注2）フィッシング対策協議会による公表計数に基づく

【株式会社ACSiONについて】

株式会社ACSiONは、銀行の金融犯罪対策に携わってきたメンバーを中心に2019年7月に設立されたサイバーセキュリティ企業です。金融犯罪対策のノウハウとソリューション構築力を活かし、デジタル社会における新たなリスクに対応するサービスを提供しています。

詳しくは、https://www.acsion.co.jp/ をご覧ください。

【楽天カード株式会社について】

楽天カード株式会社は、2005年7月より「楽天カード」を発行しています。クレジットカードのサービスや機能を拡充し、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指しております。2025年度の年間ショッピング取扱高は26.5兆円に達し、発行枚数は3,341万枚を突破しています（2025年12月時点）。

詳しくは、https://www.rakuten-card.co.jp/ をご覧ください。

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【株式会社ＡＣＳｉＯＮ（アクシオン）】（URL： https://www.acsion.co.jp/）

・会社名：株式会社ＡＣＳｉＯＮ

・所在地：東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号

・代表者：代表取締役 安田 貴紀／ 瀧下 孝明

・事業内容：サイバーセキュリティ事業、データインテリジェンス事業

・設立年月日：２０１９年７月１６日

以上