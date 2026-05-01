「ちゃやまち推しフェスティバル」、「ちゃやまちアイドルパーク」への参画および 協賛イベント「推し活 マネー講座」の開催について

株式会社池田泉州銀行

株式会社池田泉州銀行（頭取CEO 阪口 広一）は、2026年6月20日（土）・21日（日）に大阪・梅田 茶屋町エリアで開催される「ちゃやまち推しフェスティバル2026」に実行委員会メンバーとして参画いたします。あわせて、同時に開催される都市型アイドルフェス 「ちゃやまちアイドルパーク2026」 において、協賛イベント「推し活マネー講座」を実施するとともに、当行本社ビルをスタンプラリーのゴール地点として提供いたします。

当行は、これまでも地域の方々との共創を通じたエリア活性化や、幅広い世代への金融リテラシー向上に取り組んでまいりました。今回、「ちゃやまち推しフェスティバル2026」および「ちゃやまちアイドルパーク2026」という、街全体を巻き込んだ大規模イベントへの参画を通じて、地域活性化、金融リテラシー向上につなげてまいります。

◆地域活性化への貢献

梅田・茶屋町エリアを会場とする街回遊型イベントへの協賛を通じて、来街者増加と回遊性向上に寄与し、地域活性化に貢献いたします。

◆金融リテラシー向上

マネー講座を通じて、推し活世代を含む生活者一人ひとりが、安心して未来のライフプランを描けるよう、身近でわかりやすい情報提供に取り組みます。

＜参画イベントの概要＞

■「ちゃやまち推しフェスティバル2026」 https://www.mbs.jp/oshifes/

【開催日時】 2026年6月20日（土）、21日（日）10時～18時（予定）

【開催場所】 大阪・梅田 茶屋町エリア一帯

【主 催】 ちゃやまち推しフェスティバル実行委員会

「ちゃやまち推しフェスティバル2026」は、「推し」をテーマに、アニメを中心とした多彩なコンテンツが大阪・梅田 茶屋町エリア一帯に集結する街回遊型イベントです。

■「ちゃやまちアイドルパーク2026」 https://www.mbs.jp/mbs-chaipa/

【開催日時】 2026年6月20日（土）、21日（日）10時～20時30分（予定）

【開催場所】 梅田芸術劇場・グラングリーン大阪・茶屋町周辺 ほか

【主 催】 ちゃやまちアイドルパーク実行委員会

「ちゃやまちアイドルパーク2026」は、梅田芸術劇場メインホールやグラングリーン大阪ロートハートスクエアうめきた、茶屋町周辺などを舞台に開催される街一体型の都市型アイドルフェスです。

当行は本イベントに協賛し、下記の2つの協賛イベントを実施します。

＜協賛イベント概要＞

■池田泉州銀行 presents 推し活 マネー講座 in 茶屋町

【開催日時】2026年6月20日（土）13時～14時（予定）

【開催場所】池田泉州銀行 大阪梅田ビル12階（大阪府大阪市北区茶屋町18番14号）

【司会進行】月亭八光さん

【ゲストリスナー】小久保柚乃さん（私立恵比寿中学）、仲村悠菜さん（私立恵比寿中学）

【講師】池田泉州銀行 岡崎拓磨

【チケット】 参加無料、「ちゃやまちアイドルパーク2026」公式サイト内専用フォームから受付、抽選応募制

・ 応募フォーム： https://form.mbs.jp/zs/WvBiUs

・ 申込期間 ： 5月15日（金）23時59分まで

・ 当選発表 ： 5月22日（金）10時00分

※天災・不慮の事故などにより、イベントが中止となる場合もございます。

※出演者の変更・キャンセルされることがあります。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断りいたします。

※詳しい注意事項は「ちゃやまちアイドルパーク2026」ホームペー

ジをご確認ください。

「推し活 マネー講座」は、ファンの皆さまが“推し活”を長く安心して楽しむための一助となることを目指し、お金との付き合い方やライフプランの考え方などについて、楽しく学んでいただくトークイベントです。

■ちゃやまちアイドルパーク スタンプラリー

【開催日時】2026年6月20日（土）・21日（日） 11時～18時（予定）

【開催場所】大阪・梅田 茶屋町エリア一帯

ゴール地点：池田泉州銀行 大阪梅田ビル１F（大阪府大阪市北区茶屋町18番14号）

※天災・不慮の事故などにより、イベントが中止となる場合もございます。

※イベントの映像・写真が公開されることがあります。

※詳しい注意事項は「ちゃやまちアイドルパーク2026」ホームページをご確認ください。

「ちゃやまちアイドルパーク スタンプラリー」は、推しの魅力を追いかけながら、梅田・茶屋町エリアのトレンド感あふれる街並みも楽しめる回遊型企画です。

各イベントの詳細や最新情報は、「ちゃやまち推しフェスティバル2026」および「ちゃやまちアイドルパーク2026」の公式サイト・公式SNSにて順次発信されますのでご確認ください。

当行は、今後も「あしたに、わくわくを。」お届けするため、地域の皆さまの暮らしや文化・エンターテインメントと連携した取り組みを通じて、地域の活性化に貢献いたします。

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▶株式会社池田泉州銀行について

名称 ： 株式会社池田泉州銀行

所在地 ： 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

代表者 ： 代表取締役頭取CEO 阪口広一

設立 ： 1951年9月1日

URL ： https://www.sihd-bk.jp/