【JAF奈良】天理市で開催される「全日本ラリー選手権第3戦　YUHO　RALLY　ASUKA」にJAFブースを出展

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一般社団法人　日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）奈良支部（支部長　菊池攻）は、5月8日（金）～10日（日）に天理市を拠点に開催される「全日本ラリー選手権第3戦　YUHO　RALLY　ASUKA」にJAFブースを出展します。


ラリーとは

2人のクルーが設定されたルートを運転の正確性や走行タイムで競うカテゴリーで、さまざまな条件下におかれた路面を相手に、幾多の難関を突破してゴールに向かうモータースポーツです。全日本ラリー選手権は国内の最高峰のラリー競技です。ぜひ間近でラリー競技車両をご覧になりませんか



ラリーとは :
https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/begin/rally/



ラリーイメージ


イベント概要

■日時


2026年5月9日（土）９:00～17:30
　　　5月10日（日）9:00～16:00
※5月8日（金）はスタート式典のみ
■会場


「ラリーパーク」天理教　北5駐車場（天理市三島町38）
■出展内容


JAFサービスカー（レッカータイプ）展示


子どもロードサービス隊員制服記念撮影


オリジナル缶バッチ作成


■注意事項
内容は予告なく変更となる場合があります。




サービスカーイメージ

大会ホームページ :
https://jaf.link/2026-001