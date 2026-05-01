【JAF奈良】天理市で開催される「全日本ラリー選手権第3戦 YUHO RALLY ASUKA」にJAFブースを出展
一般社団法人 日本自動車連盟
ラリーとは :
https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/begin/rally/
ラリーイメージ
2026年5月9日（土）９:00～17:30
「ラリーパーク」天理教 北5駐車場（天理市三島町38）
■注意事項
サービスカーイメージ
大会ホームページ :
https://jaf.link/2026-001
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）奈良支部（支部長 菊池攻）は、5月8日（金）～10日（日）に天理市を拠点に開催される「全日本ラリー選手権第3戦 YUHO RALLY ASUKA」にJAFブースを出展します。
ラリーとは
2人のクルーが設定されたルートを運転の正確性や走行タイムで競うカテゴリーで、さまざまな条件下におかれた路面を相手に、幾多の難関を突破してゴールに向かうモータースポーツです。全日本ラリー選手権は国内の最高峰のラリー競技です。ぜひ間近でラリー競技車両をご覧になりませんか
ラリーとは :
https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/begin/rally/
ラリーイメージ
イベント概要
■日時
2026年5月9日（土）９:00～17:30
5月10日（日）9:00～16:00
※5月8日（金）はスタート式典のみ
■会場
「ラリーパーク」天理教 北5駐車場（天理市三島町38）
■出展内容
JAFサービスカー（レッカータイプ）展示
子どもロードサービス隊員制服記念撮影
オリジナル缶バッチ作成
■注意事項
内容は予告なく変更となる場合があります。
サービスカーイメージ
大会ホームページ :
https://jaf.link/2026-001