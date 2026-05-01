【JAF奈良】天理市で開催される「全日本ラリー選手権第3戦　YUHO　RALLY　ASUKA」にJAFブースを出展

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）奈良支部（支部長 菊池攻）は、5月8日（金）～10日（日）に天理市を拠点に開催される「全日本ラリー選手権第3戦 YUHO RALLY ASUKA」にJAFブースを出展します。

ラリーとは

2人のクルーが設定されたルートを運転の正確性や走行タイムで競うカテゴリーで、さまざまな条件下におかれた路面を相手に、幾多の難関を突破してゴールに向かうモータースポーツです。全日本ラリー選手権は国内の最高峰のラリー競技です。ぜひ間近でラリー競技車両をご覧になりませんか

ラリーとは :https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/begin/rally/

ラリーイメージ

イベント概要

■日時

2026年5月9日（土）９:00～17:30

5月10日（日）9:00～16:00

※5月8日（金）はスタート式典のみ

■会場

「ラリーパーク」天理教 北5駐車場（天理市三島町38）

■出展内容

JAFサービスカー（レッカータイプ）展示

子どもロードサービス隊員制服記念撮影

オリジナル缶バッチ作成

■注意事項

内容は予告なく変更となる場合があります。

サービスカーイメージ大会ホームページ :https://jaf.link/2026-001