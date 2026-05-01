温泉すこやかスキンケアを体験できる「ＢＥＡＵＮＥＳＳ ＬＯＵＮＧＥ　ビューネラウンジ」ＫＩＴＴＥ名古屋にて2日間限定で開催

日本メナード化粧品株式会社

日本メナード化粧品株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：野々川純一）は、「薬用 ビューネ」「薬用ビューネ スパシャワー」を体験できるイベント「ＢＥＡＵＮＥＳＳ ＬＯＵＮＧＥ ビューネラウンジ」を、2026年6月5日(金)・6日(土)の2日間、ＫＩＴＴＥ名古屋にて開催いたします。

公式サイト： https://www.menard.co.jp/beauness/イベント概要

「ＢＥＡＵＮＥＳＳ ＬＯＵＮＧＥ ビューネラウンジ」は、肌荒れ・ニキビを防ぎ、すこやかな肌に導く人気のプレローション「薬用 ビューネ」と2026年6月21日にリニューアルするミストローション「薬用ビューネ スパシャワー」を体験できるイベント。6月6日(土)には「薬用 ビューネ」のTVCMでおなじみ、竹内涼真さんのトークショーイベントも開催。商品を体験すると、限定ノベルティ「ラウンジセット」がもらえる！また、その後アンケートにご回答頂いた方には「ビューにゃんフィギュア５種いずれかが当たる！ビューにゃんカプセルガチャ」をご案内します。

ラウンジセット内容：薬用 ビューネ サンプル（10mL）/ビューにゃんオリジナルコースター/青山高原の天然水（ビューにゃんオリジナルラベル・275mL）

※トークショーの観覧は事前の抽選・選定（100名・参加無料）となります。観覧応募の詳細は下記をご確認ください。

●イベント名 ： ＢＥＡＵＮＥＳＳ ＬＯＵＮＧＥ ビューネラウンジ

●開催期間 ： 2026年6月5日(金) ・ 6月6日(土)

●開催時間 ： 11:00 ～ 19:00

●開催場所 ： ＫＩＴＴＥ名古屋 1Fアトリウム

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-1

●入場料 ： 無料（※トークショーイベントへの参加は事前の抽選・選定となります）

▶イベント詳細は日本メナード化粧品公式SNSアカウントからも最新情報を発信中！

公式Instagram：https://www.instagram.com/menard.jp1959/

公式X：https://x.com/Beauness_menard

竹内涼真トークショー＠ビューネラウンジ

6月6日(土)では竹内涼真さんにご登壇いただき、トークショーを開催します。

TVCMに出演している日本メナード化粧品の赤座主幹研究員と、「薬用 ビューネ」「新薬用ビューネ スパシャワー」の魅力に迫ります。またトークショーの様子は日本メナード化粧品公式Instagramからライブ配信します。※トークショーの観覧は事前の抽選・選定の上、決定します。応募の受付期間は、5月1日(金)00:00～5月14日(木)23:59となります。専用の応募フォームより奮ってご応募ください。

【トークショー概要】

●イベント名： 竹内涼真トークショー＠ビューネラウンジ

●開催日 ： 2026年6月6日(土)

●開催時間 ： 11:00 ～ 11:45

●開催場所 ： ＫＩＴＴＥ名古屋 1Fアトリウム

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-1

【竹内涼真トークショー＠ビューネラウンジ観覧応募について】

●100名 参加無料

●応募期間 ＜開始＞2026年5月1日(金)00:00

＜締切＞2026年5月14日(木)23:59

●応募ページURL：https://www.menard.co.jp/beauness/#event

▶イベントの詳細は日本メナード化粧品公式SNSアカウントからも最新情報を発信中！

公式Instagram：https://www.instagram.com/menard.jp1959/

公式X：https://x.com/Beauness_menard

【観覧応募に関する注意事項】

●観覧エリアには座席はなく、立ち見での観覧となります。予めご承知おき下さい。

●観覧場所は、すべて抽選・選定のうえ、決定いたします。

●ご応募は、お一人様1回限りです。

●当選後のキャンセルはできかねます。必ず当日参加できる方のみご応募ください。

●本イベントは当選された方のみが参加可能です。当選権利はご家族・ご友人含め第三者に売買・譲渡することは一切禁止です。

●当日はInstagramライブ配信含め、当社および報道関係者による撮影が行われます。

https://prtimes.jp/a/?f=d2158-17-b40d1eb42ddecd6a5fe91bc44bc1ad64.pdf