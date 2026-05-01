【サウナ×ピラティス】熱波甲子園2023覇者が初登場！5月30日(土)「さふぃスパ舞子」にて第3回レディースデー開催

明海グループ株式会社

兵庫県神戸市のシーサイドホテル舞子ビラ神戸内のサウナ施設「さふぃスパ舞子」は、2026年5月30日（土）に、女性のお客様へ極上のリフレッシュ体験を提供する「第3回レディースデー」を開催いたします。

本イベントでは、日本トップクラスの実績を持つ熱波師によるアウフグースや、心身を整える無料ピラティス体験など、サウナとウェルネスを掛け合わせた特別プログラムを実施いたします。

■ 開催の背景

「さふぃスパ舞子」では、性別を問わずサウナの奥深さを楽しんでいただくため、定期的にレディースデーを開催しております。第3回となる今回は、より深いリラックスをテーマに、身体の芯から温まる「ハーブボール」や「無料ハンドマッサージ」など、女性に嬉しいおもてなしを強化いたしました。

■ イベントの見どころ

1. 熱波甲子園2023王者「あさこちゃん」によるアウフグース

熱波師の最高峰を競う「熱波甲子園2023 チャンピオンカーニバル」で見事優勝を果たした、実力派熱波師・あさこちゃんが当施設に初登場。圧倒的な技術とパフォーマンスで、これまでにない「ととのい」体験を提供します。

実施時間： 11:00～ / 14:00～（各回30分前より整理券配布）

2. 「整い」を最大化する無料ピラティスレッスン

MISAKO先生を講師に招き、初心者向けのピラティス体験会を実施します。正しい呼吸と動きで筋肉をほぐしてからサウナに入ることで、血行促進とリラックス効果の相乗効果を狙います。

時間： １.10:00～10:30 / ２.13:00～13:30（各回定員6名・事前予約制）

3. 五感を癒す、多彩な無料コンテンツ

ハーブボール体験： 5種類の厳選されたハーブの香りと温熱効果で、深い安らぎへと導きます。

ハンドマッサージ： サウナ後のクールダウンに最適な、専門スタッフによるハンドケアを提供します。

■ 開催概要

名称： さふぃスパ舞子 第3回レディースデー

日時： 2026年5月30日（土）10:00～16:00

場所： シーサイドホテル舞子ビラ神戸

別館SPAタワー地下1階 さふぃスパ舞子（兵庫県神戸市舞子）

参加方法： ピラティスのみ事前予約制（下記URLより受付）

▼ピラティスの予約はこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT7JDrcHMbSG3AQh9T2JxJq11e7gDqWLzoOaZSff4uzLyoGg/viewform?usp=header(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT7JDrcHMbSG3AQh9T2JxJq11e7gDqWLzoOaZSff4uzLyoGg/viewform?usp=header)

※17:00以降は通常通りメンズサウナ営業（18:00～あさこちゃんアウフグース実施）

【ご入浴に関するご案内】

掲載写真では演出の都合上、水着を着用しておりますが、本イベントは通常の入浴形態（裸でのご入浴）となります。水着の着用は必要ございませんので、手ぶらで気軽にお越しください。

▼サウナのご予約は専用サイトよりどうぞ

https://maikovilla.hacomono.jp/home/(https://maikovilla.hacomono.jp/home/)