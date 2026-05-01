【料理研究家リュウジ氏開発】著名人御用達の人気焼肉店『牛恋』が名物「三連ダレ」をリニューアル！『至高の焼肉のタレ』を新導入

株式会社K-KING foods

GACKT氏、竹内涼真氏など数多くの著名人がお忍びで通う都内の人気焼肉店『牛恋（うしこい）』は、2026年5月1日（金）より、お肉の旨みを最大限に引き出す名物「三連ダレ」をリニューアルし、SNS等で絶大な人気を誇る料理研究家・リュウジ氏開発の『至高の焼肉のタレ』を新たに提供開始いたします。

また同日より、「タレの進化によってさらに美味しくなったお肉を、心ゆくまで堪能していただきたい」という想いから、ビールやハイボールをはじめとする人気ドリンクを最大10％値下げいたします。あらゆる価格が高騰している時代に逆行いたしますが、ご来店いただいたお客様に最大限お楽しみいただけるよう『牛恋』は企業努力を重ねてまいります。

■リニューアルした「三連ダレ」について

牛恋では、仕入れに徹底的にこだわり、部位ごとの美味しさを最大限に引き出すことに取り組んでいます。

焼肉の完成度を左右するのは、“どう食べるか”。

同じお肉でも、合わせるタレによって、その一口の印象は大きく変わります。

牛恋では、部位ごとの魅力を引き出せるよう研究した結果、3種類の焼肉ダレを提供しています。

そして今回、牛恋こだわりの「三連ダレ」に、料理研究家・リュウジ氏開発の『至高の焼肉のタレ』が加わることになりました。

『至高の焼肉のタレ』は、完成後も社員・スタッフ含めて試食をし、研究を重ねてきました。その試行錯誤期間は1年弱に及びましたが、最終的に全員が美味しいと納得するまでのクオリティにたどり着きました。また料理研究家のリュウジ氏もその完成度に太鼓判。珍しく一発OKを出していただきました。

『至高の焼肉のタレ』は、「肉フェス(R) 2026」においても、A5黒毛和牛肩ロースに合わせて提供しているタレです。

なお、「三連ダレ」は以下の3種で構成されています。

●至高の焼肉のタレ（料理研究家・リュウジ氏開発）

すりおろし玉ねぎの自然な甘みとコクに、香ばしいすりごまの風味を重ねた渾身作。ニンニクの力強い旨みと醤油ベースの深い味わいに、コチュジャンのピリ辛が絶妙なアクセント。お肉と脂の旨みを至高の領域まで引き立てる、極上の焼肉ダレ。

●黄金の香り油 ～特選ごま油～

厳選した上質な白ごまを丁寧に煎り、その芯から抽出した純度の高いごま油。牛恋名物『ピースビーフ』の豊かな旨味を最大限に引き立てるために調合した特別な香り油。お肉本来の味わいを、深く上品なごまの香りで包み込む至福の一滴。

●牛恋秘伝のタレ

牛恋の歴史とともに静かに受け継がれてきた、秘伝の醤油ダレ。数種から赤身肉に合うように厳選した醤油のコクは肉本来の旨みを優しく包み込む。毎日でも食べてもらいたいという想いから、後味のさっぱり感を創業から研究を重ねてきた逸品。長年愛され続ける、牛恋の魂。

■人気ドリンク値下げについて

ドリンク代の負担を抑えて、その分お肉をより楽しんでいただきたいという想いからビール・ハイボール・サワーなど人気ドリンクを中心に最大10%値下げいたします。

例：

『プレミアムモルツ（中）』税込726円→税込649円（約10％値下げ）

『恋ボール（角ハイボール）』税込539円→税込484円（約10％値下げ）

■ゴールデンウィーク期間の営業について

牛恋では、ゴールデンウィーク期間中、店舗により営業日が異なります。

※神田店は5月1日（金）～5月6日（水・振替休日）まで休業いたします。

※新宿店・恵比寿店・渋谷店・池袋店は期間中、休業日はございません。

※新宿店・渋谷店・池袋店では、5月2日（土）～5月6日（水・振替休日）ランチ営業を実施しております。

【GACKT、竹内涼真、数原龍友、長友佑都など。多くの肉好き芸能人御用達の『牛恋』】

2012年7月東京・神田に１号店を開店した『牛恋』は、現在では渋谷、新宿、恵比寿、池袋など都内に6店舗を展開し、連日多くのお客様にお越しいただき、予約が困難になりつつあります。



“コスパ最強・⾚身焼肉のカリスマ ”を掲げる『牛恋』は芸能人にもファンが多く、TVやSNSなどのメディアでも数多く取り上げられる人気焼肉店に成長しました。高級焼肉店のような上質な美味しい焼肉をリーズナブルにアットホームな雰囲気のなか楽しめるのが人気の秘訣です。

【恋ノ輔からのひと言】

皆さんこんにちは。自称・焼肉博士の恋ノ輔です。

牛恋はこれまでも、お肉を一番美味しく楽しんでいただくために、部位の選定から食べ方に至るまで、細部にこだわりながら進化を続けてまいりました。

そして今回、その「三連ダレ」に料理研究家・リュウジ氏開発の『至高の焼肉のタレ』が加わることになりました。

さらに、新しくなったタレでお肉をより楽しんでいただきたいという想いから人気ドリンクを値下げいたします。

遠慮なく、美味しいお肉を食べていってくださいまし...。



【『牛恋』全６店舗】 ※営業時間は各店舗にお問合せください。

・神田店（TEL:03-5577-5875）東京都千代田区内神田3-6-13 JR「神田駅」から1分 ※日曜定休

・新宿1階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 1F 西武「西武新宿駅」から1分

・新宿2階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 2F 西武「西武新宿駅」から1分

・恵比寿店（TEL:03-6452-4115）東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 B1 JR「恵比寿駅」から1分

・渋谷店（TEL：03-6419-7122）東京都渋谷区渋谷 1-24-4 1F/B1 JR・東京メトロ「渋谷駅」から3分

・池袋店（TEL：03-6914-0155）東京都豊島区東池袋1-13-11 2F JR・東京メトロ「池袋駅」から5分



＜お客様のお問い合わせ先＞

最寄りの上記店舗までお問い合わせください。

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