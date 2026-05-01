世界累計2億枚*1販売の「ハイドロゲルマスク」の技術を凝縮！韓国発グローバルビューティーブランドBiodance（バイオダンス）より、「ゲル アイパッチ」2種が新登場

BEAUTY SELECTION

株式会社BEAUTY SELECTION（本社：ソウル特別市江南区、代表取締役：パク ジェビン）が展開する韓国発グローバルビューティーブランド Biodance（バイオダンス）は、ブランドの代名詞であるハイドロゲル技術を応用したポイントケアアイテム「コラーゲンペプチド アイパッチ」および「キャビアPDRN アイパッチ」の2種を発売いたします。

2026年5月1日（金）よりQoo10公式ショップにて先行発売し、6月1日（月）より一部バラエティショップにて販売を開始いたします。さらに7月からは順次、全国展開を予定しております*²。

なお、Qoo10公式ショップでは5月1日（金）よりメガポイントによる特典もご利用いただけます。

2億枚*¹販売されたハイドロゲルマスクのノウハウを「20分」に濃縮

ハイドロゲルマスクのノウハウを集約した、貼る美容液「部分集中ケアゲルパッチ」

世界中でご愛用いただいている、美容成分をそのまま固めたハイドロゲルマスク「リアルディープマスク」の技術をベースに、より繊細なケアが必要な目元・口元に特化したアイパッチが誕生しました。

支持体（シート）を使用せず、美容成分を配合した「ハイドロゲル」構造を採用。肌の温度に反応して成分がじわじわと角質層まで浸透し、20分という短時間でエステ級の集中ケアを叶えます。

また、動きの多い目元に適した「ダイヤモンドテクスチャー」を採用。

局所部位に特化したこの設計が密着感を高め、ダイヤモンド型の構造がエッセンスを肌にしっかり閉じ込めます。

短時間で美容成分を素早く安定して届け、日常生活の中でも快適にご使用いただけます。

コラーゲンペプチド アイパッチ

Biodance独自のハイドロゲル技術を、目元に”ピタッと密着”するように凝縮した「コラーゲンペプチド アイパッチ」。

コラーゲンアイクリームのようなうるおいを閉じ込めた濃厚ゲルが、貼るほどにふっくらとしたハリとボリュームを与え、気になる目元をなめらかな印象へ導きます。

＜商品概要＞

商品名：コラーゲンペプチド アイパッチ

内容量：85g (60枚)

価格：2,640円 (税込)

発売日／取扱店舗：

＜先行発売＞

Qoo10 5月1日（金）

＜一般発売＞

一部バラエティショップ発売 6月1日（月）

7月以降順次全国展開予定*²

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

＜POINT＞

１.コラーゲンと10種のペプチド*³のシナジー効果

コラーゲン

- 1回の使用で肌にハリを与え、目元・口元など気になるスポットにアプローチします。243Daの超低分子コラーゲン*⁴が、うるおいを与え、弾力感のあるなめらかな目元印象へ導きます。



10種のペプチド*³

- 角質層のすみずみまで浸透し、成分本来の力を引き出すことで、より高まったハリ肌実感を叶えます。

プロバイオティクス エクソソーム × カフェイン

- プロバイオティクス由来のエクソソームとカフェインの相乗効果で、健やかな目元の印象へ導きます。

２.ダイヤモンドテクスチャーで肌にピタッと密着

細かい動きの多い目元にぴったり密着し、日常生活でも快適にご使用いただけます。

３.スポット別にスペシャルケアが叶える最適な利便性

アイクリームのようなうるおいを閉じ込めた濃縮ゲルが肌の凹凸にフィット。貼っている間、 成分を逃さずキメのすみずみまで満たします。



＜使用方法＞

洗顔後、化粧水で肌のキメを整えます。

付属のスパチュラでアイパッチを取り、気になる部分に貼り付け、20～30分後に外してください。

キャビアPDRN アイパッチ

キャビアPDRN ゲルマスクの高級感あふれる成分設計を、“集中アイパッチ”に凝縮した「キャビアPDRN アイパッチ」。

目元がどんよりとした印象に見えたり、乾燥によってキメが乱れて見えるときに。

キャビア由来成分とPDRNの組み合わせが、角質層までうるおいを届け、明るくなめらかな目元印象へ導きます。

＜商品概要＞

商品名：キャビアPDRN アイパッチ

内容量：85g (60枚)

価格：2,640円 (税込)

発売日／取扱店舗：

＜先行発売＞

Qoo10 5月1日（金）

＜一般発売＞

一部バラエティショップ発売 6月1日（月）

7月以降順次全国展開予定*²

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

＜POINT＞

１.キャビアPDRN デュアルアクション

キャビア

- 豊富な栄養成分が肌表面に活力を吹き込み、潤いあふれる滑らかな肌質へと整えます。

PDRN

- 角質層のすみずみまで浸透し、くすんで見える肌にうるおいを与えることで、内側から輝くような透明感を与えます。

プロバイオティクス エクソソーム × カフェイン

- プロバイオティクス由来のエクソソームとカフェインの相乗効果で、健やかな目元の印象へ導きます。



２.ダイヤモンドテクスチャーで肌にピタッと密着

細かい動きの多い目元にぴったり密着し、日常生活でも快適にご使用いただけます。

３.スポット別にスペシャルケアが叶える最適な利便性

アイクリームのようなうるおいを閉じ込めた濃縮ゲルが肌の凹凸にフィット。

貼っている間、 成分を逃さずキメのすみずみまで満たします。



＜使用方法＞

洗顔後、化粧水で肌のキメを整えます。

付属のスパチュラでアイパッチを取り、気になる部分に貼り付け、20～30分後に外してください。

Biodance独自のクリーン処方レシピ

アイパッチを毎日お使いいただけるよう、高いスキンケア効果と、肌への優しさを両立。

厳選された成分のみで作り上げた、敏感肌の方にも寄り添う「Clean & Free」処方のアイパッチです。

ブランドコンセプト

UNMASK YOUR OWN GLOW

肌の奥に眠る、あなた本来の輝き。

Biodance（バイオダンス）は、ひとりひとりが自分だけの“輝き（Glow）”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にするスキンケアブランドです。肌と心にそっと寄り添い、毎日のなかでふと訪れる“きれい”の瞬間を、あなたのもとへ届けます。

[Biodance 日本公式SNS]

Instagram（@biodance_japan）https://www.instagram.com/biodance_japan/

X (@biodance_japan) https://x.com/biodance_japan

[Biodance 日本公式販売ショップ]

Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/Biodance

楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.co.jp/biodance/

Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/biodance

*1 発売後累計出荷量集計基準

*2 一部店舗のみのお取り扱いとなります。

*3 アセチルヘキサペプチド-８、オリゴペプチド-１、トリペプチド-１、トリペプチド-１銅、パルミトイルトリペプチド-５、パルミトイルトリペプチド-３８、パルミトイルペンタペプチド-４、ヘキサペプチド-９、ヘキサペプチド-１２、ペンタペプチド-４

*4 整肌成分 コラーゲンエキス







