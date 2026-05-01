フォートナイト、スター・ウォーズの新作ゲームが5月1日より登場

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、本日5月1日（米国時間）より、フォートナイトに、スター・ウォーズの新作ゲームが登場することを発表いたします。Epic GamesとDisney、Lucasfilmは長年にわたり、期間限定イベントからバトルロイヤルのシーズン展開に至るまで、フォートナイトでさまざまな『スター・ウォーズ』体験を提供してきました。現在は多くのデベロッパーが、Lucasfilmの人気キャラクターや環境、乗り物、アセットを取りそろえた『スター・ウォーズ』公式ツールキット(https://www.fortnite.com/news/star-wars-tools-now-live-for-fortnite-developers-create-your-galaxy-today)を使いながら、フォートナイトの作品内でスター・ウォーズのゲームを制作しています。

本日より島が一斉公開となり、プレイヤーはフレンドとトーントーンの氷上レースを楽しみ、タトゥイーンで賑やかな酒場を経営し、Xウイング・スターファイター「T-65B」を操縦して、想像をかきたてる『スター・ウォーズ』の冒険に赴くことができます。また、新たなスター・ウォーズクエストが明日から5月中に毎週、順次配信されます。スター・ウォーズゲームをクリアして、無料の報酬を獲得しましょう。

EpicとLucasfilmから3つの新作ゲームが登場

- Galactic Siege(JOGO Studios制作、島のコード: 5003-9856-3648)

象徴的なスター・ウォーズの惑星を舞台に、10対10の戦闘で大規模なPvPクラスベースのバトルを戦い抜こう。

- Escape Vader(Beyond Creative制作、島のコード: 7285-4185-5428)

恐ろしきシス卿のダース・ベイダーから逃げよう。この4人用の協力ゲームで、隠れ、走り、生き残びろ。

- Droid Tycoon(FOAD制作、島のコード: 7865-8305-9184)

リアルなスター・ウォーズの設計図を使ってドロイドを作り上げてカスタマイズし、工房と工場のシステムを管理し、レアなパーツとスペシャルミッションをアンロックしよう。

マンダロリアンとグローグーのウォッチパーティーの島

日本時間の5月19日午後11時に、マンダロリアン・アンド・グローグー ウォッチパーティーの島への招待が届きます。そこでJon Favreauからのスペシャルメッセージと、5月22日の劇場公開に先がけて、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の10分間の先行公開を視聴しましょう。

Fairview PortalsとBeyond Creativeで作成された本ゲームでは、プレイヤーは副官として採用され、賞金を回収し、敵のウェーブから街を守り、グローグーを探すことになります。ネヴァロを20分間探索すると、限定のマンダロリアンの聖域のロード画面がアンロックされます。

詳細はこちら(https://www.fortnite.com/news/a-galaxy-of-new-star-wars-games-are-coming-to-fortnite-more-than-ever-before)、アセットはこちら(https://epicgames.ent.box.com/s/ernjqx4ttua1ry9d4jg4qqc6he8tm6l8)よりご確認いただけます。

◆Epic GamesおよびFortniteについて

Epic Gamesは、CEOであるTim Sweeneyによって1991年に設立された、米国ノースカロライナ州ケーリーに本社を置く企業です。現在、Epicはインタラクティブエンターテインメント分野のリーディングカンパニーであり、3Dエンジン技術の提供企業でもあります。Epicは世界最大級のゲームのひとつであるFortniteを運営しており、Fortnite、Fall Guys、Rocket League、Epic Games Storeを通じて、8億5,000万以上のアカウントと60億を超えるフレンド接続を有しています。

また、EpicはUnreal Engineを開発しており、世界を代表するゲームに活用されているほか、映画・テレビ、放送・ライブイベント、建築、自動車、シミュレーションなど、さまざまな業界でも採用されています。Fortnite、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、Epicは開発者およびクリエイターがゲームやその他のコンテンツの構築、配信、運営を行うためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。