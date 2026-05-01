ニューバランスの伝統と革新を称える「Grey Days」にフラッグシップストア ニューバランス原宿でPOP-UP Storeを開催

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：久保田伸一）は、本日2026年5月1日から１か月にわたり、グローバル全体でブランドを象徴するカラー「グレー」を称える、年に一度の「Grey Days」を開催いたします。日本ではフラッグシップストアであるニューバランス原宿を始めとするオフィシャルストアの一部の店舗、ニューバランス公式オンラインストアでイベントやキャンペーンを実施いたします。

URL：https://shop.newbalance.jp/

■Grey Daysとは

「Grey Days」は、ニューバランスが体現するすべてを称える年に一度のイベントです。この1か月にわたるイベントでは、ニューバランスファミリーであるアンバサダーやアスリートたちが一堂に会し、限定プロダクト、イベント、そしてストーリーを通じて、“グレー”という色が持つ時代を超えた魅力を伝えていきます。

■ニューバランスにとっての“グレー”

グレーは1980年代、都市を走るランナーにとって実用的な選択肢として、ニューバランスのデザインに初めて取り入れられました。競合各社がネオンカラーや鮮やかなホワイトを採用する中、ニューバランスは、都市のコンクリートやアスファルトと自然に調和するカラーとしてグレーを提案しました。当初は独自の選択であったこのグレーは、やがてブランドを象徴する表現へと進化し、数十年にわたりニューバランスのアイデンティティを形づくってきました。

「Grey Days 2026」開催概要

■ニューバランス原宿で「Grey Days POP-UP Store」開催

5月1日（金）から6月16日（火）まで、ニューバランス原宿1階の「Stage（ステージ）」エリアにて「Grey Days POP-UP Store」を開催いたします。ニューバランス原宿は世界で3店舗あるフラッグシップストアの一つであり、ニューバランスのクラフトマンシップを体現する場所の一つです。今年のGrey Daysでは、店舗での体験コンテンツやランニングイベントを開催いたします。ブランドからの発信とともに、お客様それぞれが感じるGreyの魅力を再認識し、語り合えるような空間とコンテンツをご用意いたしました。

開催期間：2026年5月1日（金）～6月16日（火）

開催店舗：ニューバランス原宿

https://company.newbalance.jp/shopmagazine/72680

店内1階StageではGrey Daysの世界感を体感できるコンテンツをご用意しています。店内1階Stageでは、Grey Daysを体感できるコンテンツをご用意しています。一つは、様々なグレーの中から好きなグレーを選んで、ニューバランスのアイコニックモデル「574」と革新的な「ABZORB2000」に色付けしてあなただけのグレーシューズステッカーを作ることができるコンテンツ。できあがったステッカーはお持ち帰り頂けます。そして、仲間とともに足元を撮影できるフォトスポットもご用意しています。皆さんのお気に入りNBシューズで撮影し、Grey Days 2026の思い出として残してみませんか。

■日本限定カラー「1906R」発売

「Grey Days 2026」を記念して、日本限定カラーのGORE-TEX搭載「1906R」が登場。ニューバランスの多様なグレーカラーを融合した特別な一足です。ブランド創業年である“1906”を名に冠したランニングシューズ「1906」を再構築して生まれた「1906R」は、高い衝撃吸収性と反発性を備えたハイスペックソールを採用。2000年代ランニングシューズの美学を継承しながら、モダンでタイムレスなスタイルを提案します。

品番：U190659K

カラー：59K（グレー）

ウイズ/サイズ：D/ 22.0-29.0,30.0cm

価格：26,950円（税込）

取扱店舗：ニューバランス公式オンラインストア、オフィシャルストア（T-HOUSE New Balanceを除く）

■Special Campaign

期間中に「Grey Days」対象商品をご購入のお客様に、オリジナルキーチェーンをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。ぜひご自身にピッタリのグレーアイテムも見つけてください。

対象期間：5月1日（金）～ ※なくなり次第終了

対象店舗：ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿/渋谷スクランブルスクエア/ ニュウマン高輪店 / 柏高島屋ステーションモール / 心斎橋 /ニューバランス公式オンラインストア

※ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿以外の店舗は5月8日（金）スタート

対象商品：Grey Days対象商品 https://shop.newbalance.jp/grey-shop/campaign/

対象条件：対象商品1点以上、1会計につき、Grey Daysオリジナルキーチェーンをプレゼント

■「the grey 5K」グレーを纏い、走ろう。～お気に入りのグレーシューズで“グレー”誕生を祝うランイベント～

ブランドのシグネチャーカラーである“グレー”が誕生したのは1980年に誕生したシューズ「620」が始まりでした。今年のGrey Daysは、“グレー”を祝うために、ニューバランスのグレーシューズと、参加特典として参加者にプレゼントされるグレーのthe grey 5K Tシャツを着て走る約5kmのランニングイベントを、myNB会員様を対象に抽選でご招待いたします。開催はニューバランス原宿とニューバランス心斎橋の2店舗。走るだけでなく、ニューバランスのグレーシューズの始まりや背景を、ストアスタッフとともに感じていただける内容です。ブランド誕生以来大切にしてきた“フィット”をより深く体験いただくため、正しいシューズ選びやシューレースの締め方のレクチャーも実施いたします。参加費は無料です。

・ドレスコード

１.お気に入りのニューバランスのグレーシューズ（ランニングシューズ以外でも可）。

２.ニューバランスグレーシューズが誕生した80年代をイメージさせるアイテムをお持ちの方はぜひコーディネートして、当時の雰囲気を感じながら走りましょう。（例 ボトムス：ショート丈、サイドに深いスリットなど/ソックス：白のリブソックス、ミッドカーフ丈、ライン入りなど/ヘッドウェア：サンバイザー、スウェットバンドなど）※２.は必須ではありません

＜ニューバランス原宿＞

開催日時：5月16日（土）AM 8:30～10:30 ※8:00受付開始

応募期間：5月1日(金)～5月6日(水)23:59

当選人数：40名様

当選のご連絡：5月8日（金） ※当選者のみへのご連絡となります

＜ニューバランス心斎橋＞

開催日時：5月23日（土）AM 8:30～10:30 ※8:00受付開始

応募期間：5月2日(土)～5月12日(火)23:59

当選人数：30名様

当選のご連絡：5月15日（金） ※当選者のみへのご連絡となります

詳細はこちらからご覧ください https://company.newbalance.jp/shopmagazine/72679

■ニューバランス心斎橋で「Shoe Care Event」開催

Grey Daysの期間中、ニューバランス心斎橋では「Shoe Care Event」を開催します。100％天然由来成分のシューケアブランド「SNEAKER LAB」を使用し、お気に入りのシューズを長く愛用するためのケア方法をご紹介します。シューズをケアする楽しさを感じていただける内容です。ご予約不要でご参加できますので、お気軽にご来店ください。

実施期間：5月8日（金）～5月31日（日）

実施時間：12:00～19:00（最終受付18:00）

実施場所：ニューバランス心斎橋 3階

対象商品：ニューバランスシューズ

※グレーシューズでのシューケアご参加の方には、SNEAKER LABのワイプスを2つプレゼントします。

所要時間：約30分

参加費：無料

参加方法：ご来店いただきストアスタッフまでお声がけください。

ご注意点：

・本イベントは「ニューバランスシューズ」に限らせていただきます。

・お持ち込み/着用シューズは問いません。

・足数は1足までとなります。

・シューズの素材や状態によって、汚れが落ちにくい場合がございます。予めご了承ください。

・色の濃淡や着用時の使用感の違いが見られる場合がございます。予めご了承ください。

■Grey Days 2026対象店舗

ニューバランス公式オンラインストア https://shop.newbalance.jp/

ニューバランス原宿 / 東京都渋谷区神宮前4-32-16

ニューバランス渋谷スクランブルスクエア / 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア4階

ニューバランスニュウマン高輪店 / 東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North3階

ニューバランス柏高島屋ステーションモール / 千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモールS館4階

ニューバランス心斎橋 / 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-18 マリング心斎橋ビル

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

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