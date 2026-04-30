「雇うでも、使うでもない」第三の選択肢。社長と外部プロ人材を中抜きゼロでつなぐ会員制マッチング『右腕ダイレクト』、β版に向けた先行登録受付を開始

株式会社NEXTSTAN

株式会社NEXTSTAN（東京都渋谷区、代表取締役：鈴木彬）は、事業を本気で動かしたい社長と、思想で選びたい外部プロ人材を中抜きゼロで直接つなぐ会員制マッチングプラットフォーム『右腕ダイレクト』のβ版リリースに向け、紹介ページの公開と先行登録受付を開始しました。本格リリースは2026年冬を予定しています。

【紹介ページ】https://migiudedirect.notion.site/33743b7926dc80be9ddfd848ba736e6a

【先行登録フォーム】

（企業向け）

https://migiudedirect.notion.site/80300f72df844d388b34c055d864acdd

（プロ人材向け）

https://migiudedirect.notion.site/e53c16263b354fe28ac37cd6c4fe6272

■ 雇うのでも、使うのでもない。並んで走る人と、直接つながる。

― 本気で事業を動かす社長と、現場で汗をかくプロが出会う場所。

社長が事業を伸ばそうとするとき、選択肢は長らく2つしかありませんでした。正社員として雇うか、顧問・コンサルとして頼むか。

しかしシード～シリーズAのスタートアップや地方ベンチャー、全国数多ある零細企業にとって、CXOクラスを正社員で採るには資金が重すぎ、月数回口を出すだけの顧問では事業は動かない。

『右腕ダイレクト』は、その間にある「業務委託で平日日中も連絡が取れ、資料を作り、営業にも同席してくれる外部の右腕」と社長を直接つなぐ、第三の選択肢です。

人材紹介エージェントでもない。求人媒体でもない。会社員の副業マッチングでもない。 独立して活動する元CXO・起業家経験者と、本気で事業を動かしたい社長だけが集まる、密度の高い場所を目指します。

■ サービスの3つの特徴

1. 紹介手数料ゼロ。人材側からの手数料は永久にゼロ。

プロ人材側からの紹介手数料は永久にゼロ。受け取る報酬はすべて本人へ還元される構造です。企業側も月額2～3万円の低コストで利用可能（※詳細金額は確定次第発表）。中間マージンで搾取しない設計を採用しました。

2. 審査制。"共に汗をかく右腕"だけを集める。

登録できるプロ人材は、CXO経験者・起業家経験者などフリーランス上位層に限定。経験・実績・志向性をもとに当社で選考を行います。「評論家」ではなく「実務実行者」のみが集まる場を目指します。

3. 求人票ではなく、思想と熱量でつなぐ。

無機質な求人票（JD）ではなく、社長の思想・事業への想い・生々しい課題感が伝わるプロフィール設計を採用。「何をやるか」より「誰とやるか」で選べる、共感ベースのマッチングを実現します。

■ サービス開始の背景

代表の鈴木は、ヘルスケア領域のスタートアップでCOOとして事業を率い、現在も複数社で外部COOとして経営者を支える実務家です。資金や時間に制約のある経営者を支える「外部の右腕」という働き方の可能性と、既存の人材紹介・コンサルティング市場における「中間マージンの大きさ」「無機質なマッチング」「囲い込み構造」への課題感が、本サービス立ち上げの原点となりました。

「リスクを取ってチャレンジする社長と、その横で本気で走れるプロ人材。両者を、誰の利益にも歪まされない場所で直接つなぎたい」── この想いが、右腕ダイレクトの設計思想すべての出発点です。

■ 今後のロードマップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175048/table/10_1_cf45e9684dbd07f2c3bd79e1de5315da.jpg?v=202605010151 ]

■ 先行登録のメリット

■ noteで新連載『【新規事業】「右腕ダイレクト」ローンチに向けて』スタート

- β版への優先ご招待：先行登録いただいた方から順に、夏のβ版へのご招待をお送りします- 設計段階からの対話：立ち上げ期メンバーとして、サービス設計や機能要望を直接共有いただける機会をご用意します- 初期登録者向け特典：β版リリース時に、料金優遇や優先審査などの特典をご提供予定です（詳細は確定次第ご案内）

β版リリースに向けて、サービスの背景にある想いや事業観を綴る新マガジンの連載を4月8日より開始しました。

- 【私の想い】リスクをとってチャレンジする人たちを応援したい- 「よくそうやって自分のこと書けるね」と妻に言われた私が、それでも発信を続ける理由- 社長を「本気」で成功させるために、私が意識している3つのこと【外部CXOの流儀】

（以降、順次公開予定）

【note連載】https://note.com/niwa_sauna/m/mba8ab3e9c793

■ こんな方の登録をお待ちしています

■ よくいただくご質問

＜企業（社長）＞- 社員30名以下のスタートアップ／地方ベンチャー／零細企業- 正社員採用や顧問契約ではない、新しい外部人材活用を模索している方- 「思想で選びたい」「並んで走れる人と組みたい」と考える経営者＜プロ人材＞- CXO・起業家・事業責任者経験のあるフリーランス- 月1で意見を述べる顧問ではなく、実務に踏み込んで成果を出したい方- 評論ではなく実行で経営者を支えたい方Q1. プロ人材との契約は誰と結ぶのですか？

A. 企業様とプロ人材が直接、業務委託契約を結んでいただきます。当社が間に入って契約を締結することはありません。安心して直接契約いただけるよう、契約ひな形のご提供などのサポートを行います。

Q2. 月額料金で何ができるようになりますか？

A. プロ人材プロフィールの閲覧、お気に入り登録、面談リクエストなど、マッチングに必要な機能をご利用いただけます。詳細な機能設計はβ版に向けて確定し、ご案内します。

Q3. 既存の複業マッチングサービスと何が違うのですか？

A. 大きく3点です。

１.登録人材を独立系の元CXO・起業家経験者に限定（会社員の副業ではありません）。

２.人材側からの手数料は永久にゼロ。

３.求人票ではなく、社長の思想・課題感ベースでマッチングする設計。

「量より密度」のプラットフォームを目指しています。

Q4. プロ人材の審査基準を教えてください。

A. 経験・実績・志向性をもとに、当社にて選考を行います。「実務に踏み込んで成果を出す意志があるか」を重視しています。

Q5. β版にはいつ参加できますか？

A. 2026年夏頃を予定しています。先行登録いただいた方から順にご招待を送付します。

Q6. 自社が対象になるか分かりません。

A. 社員30名以下を主たる対象としていますが、フェーズや業種の制限はありません。「外部の右腕がほしい」と感じる経営者の方であれば、まずはお気軽に先行登録ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社NEXTSTAN

代表取締役：鈴木 彬

事業内容：『右腕ダイレクト』の運営、フラクショナルCOO事業

URL：https://migiudedirect.notion.site/33743b7926dc80be9ddfd848ba736e6a