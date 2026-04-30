Anime Expo 2026 JETRO ブース ”Geek Street”参加企業決定
日本貿易振興機構（JETRO）では、2026年7月2日（木）～5日（日）に米国ロサンゼルスで開催される北米最大の日本ポップカルチャーイベント「Anime Expo 2026」への出展を決定しました。
昨年に引き続き、会場内Exhibit Hall (South Hall) 正面最前列付近において、JETROジャパン・パビリオン 「Geek Street」 を展開する予定です。
Geek Streetでは、アニメ、ゲーム、VTuber、「kawaii」カルチャー、音楽など、多彩なコンテンツが一堂に集結します。幅広い方々にお楽しみいただける空間として、さまざまなジャンルの魅力をお届けします。
さらにイベント期間中には、現地の業界関係者を招いたネットワーキングイベント「AniSocial Block」を開催し、出展企業が自社の取り組みを紹介し、今後の事業展開につなげる機会を提供します。
■ JETROジャパン・パビリオン 「Geek Street」 出展概要
【イベント名】 Anime Expo 2026
【会期】 2026年7月2日（木）～5日（日）
【場所】 ロサンゼルス・コンベンションセンター（米国・カリフォルニア州）
■ ネットワーキングイベント 「AniSocial Block」 概要
【イベント名】AniSocial Block
【場所】Moxy Downtown Los Angeles（米国・カリフォルニア州）
■ 参加企業
ClaN Entertainment inc.(https://www.izigenia.com/)
大日本印刷株式会社(https://www.dnp.co.jp/)
株式会社フクヤ(https://fanfancy.com/brand/top.aspx)
Minto Inc.(https://www.instagram.com/usagyuuun_official/)
NTT Solmare Corp.(https://shallwedate.jp/obeyme_sc/en/lucifer/)
合同会社リグラフィックス(https://ctctyo.com/)
【問い合わせ先】
日本貿易振興機構（JETRO）
ロサンゼルス事務所 滝澤、Haynes
E-mail：lag-ent@jetro.go.jp