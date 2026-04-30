【出展報告】国内最大級の女性用トイレサイネージ「トレルナ」第26回 マーケティングWeek -春 2026- に出展

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表取締役：石井 健一 ）が運営する「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するとともに、その空間を活用した広告・プロモーション媒体を展開しています。

この度、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催された「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に出展し、女性用トイレ空間を活用した広告メディアとしての可能性をご紹介しました。

マーケティングWeekは、販促・集客・顧客エンゲージメント向上など企業の課題解決につながる製品・サービスが一堂に会する国内有数のマーケティング専門展です。ブースではトレルナの実機展示を通じて、トイレ個室内で広告がどのように生活者へ届くのか、利用者との接点を具体的にイメージいただける形でご紹介しました。多くの企業の方に興味を持っていただき、トレルナの仕組みや社会的意義への理解・共感が広がるとともに、業種を問わず具体的な活用相談が多数寄せられる機会となりました。

■ブースの様子

「女性用トイレサイネージ広告」というこれまでにないメディア形態への関心の高さから、トレルナブースには3日間を通じて約200名の方にお越しいただきました。多くの来場者が足を止めて熱心にトレルナの実機展示をご覧になり、サービスの仕組みや広告価値について具体的な質問・相談が寄せられるなど、高い関心を集めました。

ブースにお越しいただいた企業の方からは、

- 「広告出稿が生理用ナプキンの無料提供につながる仕組みは、社会貢献性が高く魅力的だと感じた」（消費財メーカー）- 「困ったときに無料でナプキンを受け取れる体験と一緒に広告に接触するため、ポジティブに受け止められやすい媒体だと思った」（日用品メーカー）- 「生活者にとって役立つ接点の中で広告を届けられるため、ブランド好意形成にもつながりそうだと感じた」（食品メーカー）- 「トイレ個室というパーソナルな空間だからこそ、落ち着いて情報を届けられる新しいメディアだと感じた」（アパレルメーカー）- 「既存のOOHやデジタル広告とは異なる接触機会として、次の一手になり得ると感じた」（広告代理店）

といった声が寄せられ、今回の出展を通じて、トレルナが提供するトイレ広告メディアの価値を多くの企業の皆さまに体感いただくことができました。

トレルナは、「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現に向け、トイレットペーパーと同じように、必要なときに当たり前にナプキンへアクセスできる環境づくりを進めています。今後も、女性用トイレというプライベート空間を活用した新たな広告機会の可能性を広く伝えるとともに、生理用ナプキンへのアクセス改善を通じて、誰もが安心して過ごせる社会の実現に向け、企業の皆さまとともに取り組んでまいります。

■第26回 マーケティングWeek -春 2026- 開催概要

展示会名：第26回 マーケティングWeek -春 2026-

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan株式会社、後援：（公社）日本マーケティング協会

URL：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

■「toreluna（トレルナ）」について

トレルナは、トイレの個室で生理用ナプキンを無料で受け取ることができるサービスです。個室内のデジタルサイネージに表示されるQRコードをスマートフォンアプリで読み取ることで、ナプキンを受け取ることができます。デジタルサイネージで放映される広告収益によりナプキン代を賄う仕組みにより、利用者の費用負担なく継続的なサービス提供を実現しています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォンで専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) トイレ内に設置されたデジタルサイネージ右下のQRコードを読み取る

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

■『1minute,1napkin』プロジェクトについて

トレルナでは、個室内でのナプキン提供に加え、全国のトレルナ設置箇所で広告が1分放映されるごとに1枚の生理用ナプキンを必要な場所へ届ける『1minute,1napkin』を実施しています。トレルナデジタルサイネージへの広告出稿が社会課題の解決につながる取り組みとして、パートナー企業とともに、自治体や学校、被災地など、生理用品を必要とする地域・団体へ届ける仕組みです。

▼「1minute,1napkin」について https://toreluna.com/torelunavision-1minute1napkin

■今後の展望について

トレルナは、「必要な人が、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現を目指し、全国で設置拡大を進めています。今後も、商業施設や公共施設、学校などへの設置を広げるとともに、自治体や企業、支援団体と連携し、女性の健康課題の解決を通じて、誰もが安心して過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」にてご確認いただけます。

https://toreluna.com/spots

■現在配信中の広告について

トレルナWEBサイト内「Partner's AD」にてご覧いただけます。

https://toreluna.com/partners-ad

■トレルナパートナー（設置・広告）募集

トレルナでは、本取り組みにご賛同いただける広告主・設置パートナーを募集しております。より多くの方に安心してご利用いただける環境づくりをともに推進いただける企業・自治体・学校の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

▼お問い合わせ

設置・広告出稿に関するお問い合わせは、トレルナ専用フォームより受け付けております。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」ミッションに掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じて、一人ひとりが自身のライフスタイルや健康状態に応じて選択できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz)」を展開。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com)」を本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



【引用・転載時のお願い】

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元としてサービス名「トレルナ」とテキストリンク（ https://toreluna.com ） を明記いただきますよう、お願いいたします。