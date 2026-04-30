人妻ファンタジーで最も危険な男が登場？！遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(9)』が4月30日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2026年4月30日にコミックス『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(9)』（著：遠山ブリン）を発売いたします。

どう見ても寝取ってきそうな勇者登場の第9巻

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(9)』

■あらすじ

砂漠のダンジョンを攻略し聖技の兜を手に入れたクロエ達一行。

残す一つの宝具を求めて向かう先は城塞国家ニプール。

ニプール国は魔王軍によって包囲されており、クロエ達は手前の街・パイオーツで足止めを食らってしまう。

そこに現れたのは南の勇者・ネドリー。

彼はニプールへの裏道を知っていると言うが…？

■コミックス情報

MeDu COMICS

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(9)』

著者：遠山ブリン

発売日：2026年4月30日

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-1019-6

試し読み：https://comic-medu.com/series/ec10b3f00d2ee(https://app.gotbb.jp/redirect/RB10GAZHAJ)

■新刊購入特典[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/372_1_b7c71e24bb1de6055f8cf5d0d6908684.jpg?v=202605010151 ]

詳細はこちら :https://gotbb.jp/book.php?sku=MEDUC069

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■既刊も好評発売中！遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(1)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(1)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：737円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0760-8

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(2)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(2)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0761-5

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(3)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(3)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0829-2

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(4)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(4)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：737円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0874-2

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(5)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(5)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0907-7

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(6)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(6)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0946-6

遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(7)』

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(7)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0983-1

『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(8)』

著者 ：遠山ブリン

価格 ：770円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-1019-6

■COMIC MeDu

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