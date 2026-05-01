クラウドとソフトが一つに繋がる新体験！世界が選ぶ映像分析ソフトウェアはついに「境界線」をなくした。ソフトウェアとクラウドをシームレスにつなぐDartfish 2026がついにリリース！

株式会社ダートフィッシュ・ジャパン

「映像をクラウドにあげたけど、分析するためにまたダウンロードするのが面倒、分析後アップロードする時間を短縮したい……」 そんな現場の声をDartfish 2026は解決します！今回のアップデートの目玉は、オンラインとオフラインの「壁」をなくしたシームレスな操作性を実現する「ライブラリ機能の刷新」と「オンラインタギング機能の追加」です。どちらも分析作業効率激アップの分析現場が喜ぶ新機能です。この記事ではその機能のポイントを紹介します！

■ 3つの革新ポイント

ダートフィッシュでは、これまでもクラウド（＝Dartfish.tvオンライン映像共有プラットフォーム）とソフトウェア（＝Dartfish Softwareやアプリ）との連携を強めてきましたが、そこにはオンラインとオフラインという本質的な「壁」がありました。

今回リリースされたDartfish 2026は、その「壁」を取り払いました。クラウド内の映像を直接ソフトウェアから検索・再生、さらに分析（現在はタギング＝試合分析のみ対応）することができます。もう、Webブラウザを立ち上げて映像の検索・確認、ダウンロードは必要ありません。最新のダートフィッシュが、より簡単で、よりシームレスな分析体験を実現します！

1. 【機能刷新】ダウンロード不要！クラウド内の映像を直接ソフトウェアで検索・閲覧

今回のアップデートに合わせ、ライブラリ機能（＝映像を管理する機能）が刷新されました。これまでのオフライン映像（＝PC内）の管理機能に加え、新たにオンライン映像の管理機能が追加されたことで、ソフトウェアから直接クラウド内の映像コンテンツを検索、ストリーミング再生、さらに分析（＝タギング）することができるようになりました。また、アイコンなどの視認性も劇的に向上しています。

こんなケースで活躍します- 遠隔コーチングなどでクラウド内の映像をまとめて確認する必要があるとき- 撮影者と分析者が別担当の場合- 複数人で同じ試合映像にタギングを行う場合- 役割ごとに担当者を分け（スキル、選手、エリア、セットプレイ、攻撃、守備別など）、同じ試合映像に対してタグ付けを行う場合2. 【新機能】オンラインタギング機能が分析作業効率を大幅UP

クラウド内の映像に対してタギング（＝試合分析）を行う場合、一度映像をダウンロードする必要がありましたが、今回のアップデートからは、ソフトウェアからクラウド上の映像にアクセスして、直接タギングを行うことができるようになりました。ダウンロードやアップロードにかかる時間と手間が全て削減されたことで、よりシームレスに、効率よく分析作業を行うことができます。さらに、タギング済みのクラウド内映像に対して、同様にタギングの追加や既存イベントの編集を行うことができます。

3. 【新機能】高度なカスタムフィルターで目的のイベントシーンを秒速検索

膨大な試合データ（サッカーなら1試合約1000個のイベントデータ）から、特定のプレーシーンを瞬時に見つけ出す「自分専用のフィルターテンプレート」を簡単に作成することができます。もちろん複数のタギング済み映像からも検索できるので、例えば「1シーズンという膨大な試合データから目的のプレーシーンを抽出して統計を確認する」と言った分析を瞬時に行うことができます。

■ 「現場が喜ぶ」地味にすごい改善点

- フィルターのフルカスタム： 検索条件は複数のイベント情報を組み合わせたることができます。（例：シュートが成功、エリアはペナルティーエリア外、特定の選手情報、など）- 一貫性アップ： カスタムフィルターは保存して再利用ができるので、試合映像が変わっても、複数の試合映像から一括でも、簡単に目的のシーンの抽出ができます。

他にも、細かい点で機能の改善や修正が多数行われています。どれも分析の作業効率を改善してくれる地味に良い機能です！

- 動くサムネイルで映像内容を簡単確認：サムネイルの上にマウスオーバーしてマウスカーソルを左右に動かすと、サムネイルが映像のようにスルスルと動きます。これにより同じようなシーンのサムネイルでも、簡単に映像内容を確認することができます。- 複数映像の比較分析がより快適に： 比較再生時、それぞれの動画のタイムラインが全て表示されるようになり、より簡単で直感的に各映像の同期作業を行えるようになりました。- プレゼンテーション機能の音ズレ改善：映像を一時停止している間、映像内に含まれている音声が一時停止されずに再生され続けてしまう問題が改善されています。- ライブキャプチャーにおける対応コンバーター追加：新たにBlackmagic社製のUltraStudio Recorder 3Gに対応しました。

当社ホームページのリリースノート紹介ページでは、今回のアップデートに関するより詳細な情報や実際のソフトウェア画面の紹介、さらに過去のアップデート内容に関する情報を紹介しています。以下URLから是非ご確認ください。

リリースノート情報：https://www.dartfish.co.jp/releases/

■Dartfish 2026リリースまとめ

今回リリースされたDartfish 2026は、オンラインとオフラインの「壁」がなくなったことで、現場で活躍するコーチやアナリストの、よりシームレスで効率的な分析を実現します。また、ライブキャプチャー機能の安定性向上や、既存機能の改善なども行われており、ユーザビリティも大きく向上しました。今後も現場のニーズを最優先に機能の開発や改善が図られる予定です。次回のアップデートも是非ご期待ください！



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