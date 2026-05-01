BAYFLOWが、映画『プラダを着た悪魔2』にちなんだスペシャルアイテムを発売！作品ロゴや、名シーンのイラストを配したアソートTシャツを5月1日（金）より展開

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のライフスタイルブランド「BAYFLOW（ベイフロー）」は、映画「プラダを着た悪魔２」のデザインを使用したTシャツを、2026年5月１日（金）より、全国のBAYFLOW店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）をなどのオンラインストアにて発売いたします。

BAYFLOWは「都会と自然を行き来するオトナの暮らし」をコンセプトに、肩肘張り過ぎない“抜け感”を価値観として、「アクティブマインドで自然を楽しむヘルシーさ」と「都会のTPOに合わせるアーバンさ」を併せ持つ大人のためのライフスタイルを提案しています。この度BAYFLOWでは、2006年に公開され、時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』の続編となる『プラダを着た悪魔2』の公開に合わせて、作品のアイコニックなグラフィックを落とし込んだTシャツを発売いたします。

■販売詳細

発売日：2026年5月1日（金）

展開チャネル：全国のBAYFLOW店舗、

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

URL：https://www.dot-st.com/bayflow/

■商品詳細

前作『プラダを着た悪魔』からインスパイアされたグラフィックを使用したアソートデザインは、作品ロゴをぷっくりとした発泡プリントで表現したレッド、アンドレア・エミリー・ミランダのイラストを使用したオフホワイト、アンドレアのワードローブを表現したグレージュの3つからお好みのデザインをお選びいただけます。ややワイドシルエットなTシャツながら、袖は二の腕周りをすっきり見せてくれるフレンチスリーブは、女性らしいきれいめなデザインに仕上げました。

商品名：【プラダを着た悪魔】フレンチスリーブTシャツ

価格：\5,490（税込み）

カラー展開：オフホワイト、グレージュ、レッド

サイズ：FREE

■BAYFLOWについて

BAYFLOWは30～40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ね備えたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風。そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル。それが、BAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/bayflow/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.bayflow.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/bayflow_inc/

＜YouTube＞ https://www.youtube.com/channel/UC90LRlNEuTZ8Kp0NFUCM1sw

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official

【ライセンスに関する問い合わせ】

株式会社foundation

住所：東京都渋谷区南平台町17-6 4 階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundation

との契約により、株式会社アダストリアが販売するものです。