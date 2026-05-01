２年連続全国入選！広報アドバイザー業務を受託した岩手県奥州市が「広報誌」で快挙

合同会社LOCUS BRiDGE

合同会社 LOCUS BRiDGE ~ローカスブリッジ~（本社：埼玉県北本市、代表：黒瀬啓介・林博司）が「広報・シティプロモーション支援業務」を受託し支援する岩手県奥州市が、公益社団法人日本広報協会主催「令和８年全国広報コンクール」において、広報紙 市部と広報企画で入選を受賞しました。

LOCUS BRiDGE は、奥州市の情報発信や広報誌作成に関する指導/助言、職員向け研修会の実施、市民向けワークショプの開催などを通して、同業務をサポートしてまいりました。

＜令和８年全国広報コンクール審査結果はこちら(https://www.koho.or.jp/contest/result/2026_result)＞

全国広報コンクールとは

全国広報コンクールは、全国の 1,700 を超える自治体が昨年中に発行した広報紙・掲載写真・公開した広報映像などを対象とし、専門家により表現力・企画力・デザイン性などが審査されます。

令和８年度は、広報紙（都道府県・政令都市部／市部／町村部）・ウェブサイト（都道府県・政令都市部／市部／町村部）・広報写真（一枚写真部・組み写真部）・映像・広報企画の 5 媒体 10 部門で審査され、各部門の特選に総務大臣賞が贈られ、その中から 1 点にのみ内閣総理大臣賞が授与されます。

奥州市の取り組み

広報紙 市部 入選

「広報おうしゅう」（2025 年 11 月号）(https://www.city.oshu.iwate.jp/johokan/kohooshu/21/16968.html)

【担当者コメント】

まずは３年連続の入賞をとても嬉しく思います。また、２年連続で２部門以上の入選に驚いています。

いつも取材にご協力いただいている皆さま、そして毎月楽しみに広報誌を読んでいただいている市民の皆さまのおかげで、今回も全国入賞をすることができました。

引き続き「市民が主役の広報誌」をモットーに、誌面作成に取り組んでいきます。



【寸評】（岩手県大会 広報紙の部）

障がいを抱える人の割合は決して少なくは無く、その方々と共生していく理解の橋渡しになる貴重な特集。写真の使い方や配置などページをめくりたくなる工夫がされている。

広報企画 入選

「市民が主役！まちを加速させる広報誌改革」

【企画概要】

奥州市では、従来の「お知らせ中心の広報誌」から脱却し、「市民が主役の広報誌」を軸とした広報改革に取り組んだ。市民アンケートや他自治体の事例分析を踏まえ、行政情報偏重の誌面構成や読みにくさといった課題を整理し、誌面を抜本的に見直し。具体的には、市民の登場機会を大幅に増やし、写真や特集記事を強化するとともに、取材を重視した編集体制へ転換した。また、SNSとの連動や読者参加型企画を導入し、双方向の広報へと進化させた。

その結果、広報誌の閲覧率や満足度が向上しただけでなく、記事をきっかけにイベント参加や地域活動への関与が生まれるなど、市民の行動変容にもつながっている。広報誌は単なる情報発信媒体ではなく、市民・行政・地域をつなぎ、まちを動かすプロモーションツールとして機能している。

【問い合わせ】奥州市役所未来羅針盤課 公式ホームページはこちら(https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html)。

電話：0197-34-2126

Eメール：kouhou@city.oshu.iwate.jp

当社が提供するサービスの特徴・強み

当社は、元公務員を中心としたプロフェッショナルチームが「地域目線・自治体目線」で、課題抽出から戦略立案・実行支援まで一貫したサービスを提供しております。自治体の課題解決を支援する専門企業として、これまでの実績とノウハウを活かした官民連携を促進し、新しい社会のあり方を提案・構築してまいります。

・ふるさと納税業務の包括的支援（寄附者対応・返礼品管理・システム運用等）

・自治体の広報・シティプロモーションに関するコンサルティング業務

・地域産業活性化のための事業企画・マーケティング支援

会社名：合同会社LOCUS BRiDGE

所在地：埼玉県北本市中央4-13-1 ファインライフ北本103

代表者：黒瀬啓介・林博司

事業内容：地域伴走型ふるさと納税支援事業、シティプロモーション支援事業、地方創生・地域活性化事業、全国の自治体への営業支援など

ホームページ：https://locusbridge.jp/