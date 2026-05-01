学校法人神奈川歯科大学 東京歯科衛生専門学校(所在地：東京都北区、校長：李 昌一)は、2026年4月の李 昌一の校長就任を機に、学生一人ひとりの個性や可能性を尊重した教育環境の実現に向け、教育方針を刷新いたします。

同法人神奈川歯科大学の教育理念「愛のある教育」をさらに深化させ、学校生活におけるさまざまなルールの見直しも順次進めてまいります。





李 昌一 校長





■ 新体制における教育方針の柱

1. 徹底した「寺子屋教育」の実践

「わからないままにしない」をモットーに、学生一人ひとりの理解度やペースに寄り添った少人数教育を強化します。

専門的な内容も丁寧に、わかりやすく伝えることで、国家試験合格まで責任を持って伴走いたします。





2. 学生が主役となる、安心の学習環境

学生が毎日前向きに通い、学びに集中できるよう、質問しやすい雰囲気づくりを徹底します。現役高校生だけでなく、社会人を経て学び直しを志す方々にとっても、年齢や経歴に関わらず安心して取り組める体制を整えています。





3. 臨床現場に直結する、充実した実習体制

口腔の健康が健康寿命を支える現代において、歯科衛生士の役割は非常に重要です。

少人数の学生に対して教員が密に指導する、質の高い実習環境を提供し、即戦力となる技術と人間性を育みます。





校舎

寺子屋





■ 李 昌一 校長からのメッセージ

「学生が毎日安心して通い、前向きに学べること。そして保護者の皆さまにも安心してお子さまをお預けいただけること。それが私の変わらぬ願いです。

知識や技術だけでなく、人としての思いやりや責任感を備えた、心豊かな歯科衛生士を世に送り出してまいります」





【李 昌一(り まさいち)】

神奈川歯科大学卒業。神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系健康科学講座災害歯科学分野教授。2019年より東京歯科衛生専門学校の寺子屋を担当。同校副校長を経て2026年4月より現職。









■学校概要

学校名： 東京歯科衛生専門学校

所在地： 東京都北区滝野川1-75-16

設立 ： 1983年

学科 ： 歯科衛生士科

定員 ： 80名

URL ： https://www.tdh.ac.jp/