INTCO Medicalが業界再編で底堅く、売上高は４年ぶりの高水準

中国・淄博, 2026年4月30日 /PRNewswire/ --使い捨て手袋の世界的な大手メーカーである INTCO Medical（以下「INTCO」または「当社」といいます）は、2025年の年間業績を発表しました。売上高は99億3,000万人民元（約14億6,000万米ドル）に達し、前年比4.23％増加、４年ぶりの高水準となりました。

当社の使い捨て非ラテックス手袋の年間生産能力は1,030億枚（ニトリル手袋700億枚を含む）に達し、INTCOは生産能力において世界最大級の使い捨て手袋メーカーであり、かつニトリル手袋においても世界トップクラスのメーカーとなっています。



Intco Medical Business Segments: Medical Consumables, Rehabilitation Medical Equipment and Physical Therapy



報告期間中、INTCOは業界の再調整の中で安定した事業運営を維持しました。株主に帰属する当期純利益は10億1,000万人民元（約1億4,803万米ドル）に達しました。総資産は前年比15.77％増の400億人民元（約58億6,000万米ドル）を超えました。売上総利益率は0.48ポイント上昇し24.12％となり、営業活動による純キャッシュ・フローは74.69％増加して18億9,000万人民元（約２億7,700万米ドル）となり、これらは当社のグローバル展開と長期的な成長を支えています。

規模と製造能力が中核事業を強化

使い捨て手袋は引き続きINTCO Medicalの中核事業です。2025年末現在、当社は世界10か所に研究開発・製造拠点を有しており、使い捨て非ラテックス手袋の年間生産能力は1,030億枚（ニトリル手袋700億枚、ビニール手袋330億枚を含む）に達しています。

当社は、生産効率、エネルギー効率、製品品質を向上させるため、自動化生産システム、自社開発の生産ライン、および精密なDCS（分散制御システム）の強化を続けています。その生産規模は業界最大級を維持しており、製品の歩留まりは99％以上を継続しています。

グローバルな発展戦略により、INTCO Medicalはベトナムの新工場を含む海外生産能力を拡大し、サプライチェーンの強靭性を強化し、安定供給を支援するとともに、地域ごとの需要への対応力を高めています。

中核事業である手袋事業に加え、INTCOはヘルスケアおよび個人用保護製品のポートフォリオを拡大しており、リハビリテーション医療機器事業と理学療法事業が成長し、よりバランスの取れた収益構成を支えています。

グローバルな展開、イノベーション、デジタル化が長期的な成長を支える

イノベーションへの投資は、引き続き重要な戦略的優先事項です。2025年の研究開発費は４億400万人民元（約5,921万米ドル）に達し、売上高の4.07％を占めており、業界平均を大幅に上回っています。これは、当社のイノベーションに対する継続的な取り組みを示しています。

当社は、新素材、自動化技術、製品開発を引き続き推進しており、その一環としてシンテックス™ 合成使い捨てラテックス手袋（Syntex™ Synthetic Disposable Latex Gloves）やシンマックス・プロ・イグザムグローブ（Synmax Pro Exam Gloves）などの革新的な製品を発売しました。特許の保有数は引き続き増加しており、長期的な競争上の障壁（competitive barrier）が強化されています。

INTCOは、グローバルな市場ネットワークを引き続き拡大しており、150か国以上の国と地域で15,000以上の顧客にサービスを提供しています。約500名の専門家からなるグローバル・マーケティング・チームに支えられ、当社は米国、カナダ、ドイツ、日本、マレーシア、シンガポール、および中国香港特別行政区にマーケティング・サービス・センターを設立しています。さらに、中東、南米、オセアニアでも展開を拡大し、現地の顧客をより良く支援する計画です。

INTCOは、業務全体にデジタル技術とAIを統合しており、データ・プラットフォームやAIを活用したツールを用いて、効率性、意思決定、内部能力の向上を図っています。当社は、ESGへの取り組みを引き続き推進しており、例えば2025年には風力・太陽光発電プロジェクトにより12,537.23 MWhのクリーンエネルギーを発電し、持続可能な発展を支援しています。

今後、INTCOはその規模、技術、グローバルネットワークを活かして、ヘルスケアのサプライチェーンを強化し、効率性を向上させ、海外生産能力を拡大し、製品イノベーションを加速させていきます。

INTCO Medical について

INTCO Medicalは、使い捨て手袋の世界的なトップメーカーです。ハイテク製造企業として、INTCOは医療消耗品および耐久性医療機器の研究開発、製造、販売に特化しています。当社の中核事業セグメントは、医療消耗品、リハビリテーション医療機器、理学療法（Physical Therapy）です。詳細については、https://www.intcomedical.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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