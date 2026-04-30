「読み逃してない？ 先月配信の準新刊キャンペーン」フェア！各電子ストアにて無料になるキャンペーンを4月30日(木)～5月6日(水)まで実施
「読み逃してない？ 先月配信の準新刊キャンペーン」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて対象作品が無料になるキャンペーンを4月30日(木)～2026年5月6日(水)まで実施いたします。
対象作品としては『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』（漫画：糸町秋音、原作：鬼ノ城ミヤ、キャラクター原案：片桐）をはじめ、人気作品がラインナップ！
そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！https://blog.over-lap.co.jp/jyunsinkan3/
＜フェア対象期間＞
2026年4月30日(木)～2026年5月6日(水)
＜フェア対象電子ストア＞https://www.cmoa.jp/ https://sokuyomi.jp/ https://piccoma.com/web/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://manga-bang.com/ https://www.mangabox.me/reader/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CF/tp https://dbook.docomo.ne.jp/ https://book.dmm.com/ https://ebookjapan.yahoo.co.jp/ https://play.google.com/store/books?hl=ja https://honto.jp/ https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://manga.line.me/ https://comic.pixiv.net/ https://ebookstore.sony.jp/ https://video.unext.jp/
※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。
※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。
※記事掲載の際は事前にご連絡をいただく必要はございませんが、できましたら掲載後以下の問い合わせ窓口宛てにメール等でご一報いただけたらありがたく存じます。