2026年北京モーターショーにおいて、 **ThunderSoft**（証券コード：300496）は、インテリジェント・オペレーティング・システムの世界的リーダーであり、 **AquaDrive AIOS 2.1**を正式に発表しました。この画期的なソリューションは、コックピット、自律走行（ADAS）、ナビゲーション、AIエージェントを統合した業界初の統合エクスペリエンスアーキテクチャであり、ソフトウェア定義車両（SDV）から **AI定義車両（AIDV）** への極めて重要なパラダイムシフトを示すものです。

フルスタックのAIネイティブ4層アーキテクチャ（データ-モデル-システム-アプリケーション）に基づいて構築されたAquaDrive AIOS 2.1は、データガバナンスや異機種互換性など、セントラルコンピューティングにおける複雑な課題に対応しています。

**主な技術ハイライト：** **- コックピットとドライビングの融合：** 従来のドメイン間の境界をなくし、集中型AIエージェントアーキテクチャの基盤を築きます。 **- エンドツーエンドのAI統合：** ルール主導型から認知主導型のインテリジェンスへとシフトし、L3からL5までの自動運転とロングテールコーナーケースの解決への足がかりを提供します。 **- デスクトップとしてのISR：** 地図、サラウンドリアリティ（SR）、ビデオストリームを統合した統一リアルタイムインターフェースにより、シームレスでタッチレスなインタラクションを実現し、ドライバーの認知負荷を軽減します。 **- アップグレードされたKanzi 4エンジン：** 業界をリードする3D HMIエンジンは、マルチスクリーン融合をサポートしています。Kanziは2025年だけで1,400万台以上の車両に導入されました。 **- スターライトレベルのナイトビジョン：** 超低照度下（1ルクス以下）でも鮮明な視覚強化を提供し、24時間365日の認識を可能にします。

「インテリジェントビークルは、輸送ツールからモバイルインテリジェントエージェントへと進化しています」とThunderSoftの共同創業者兼執行役員社長である **Larry Geng**氏は述べています。「AIによる物理的世界の変革は始まったばかりです。」

**業界全体にもたらす価値：** OEMにとって、**このプラットフォームは開発サイクルを短縮し、独自のブランドビジュアルスタイルを実現します。** **消費者に**とっては、高級レベルのAIインタラクションを標準化し、「知覚-予測-サービス」という体験を創出します。

ThunderSoftの戦略的専門知識は、Volkswagen、Porsche、Toyota、Geelyなどのブランドを含む、世界で **5,000万台**以上の量産実績に裏付けられています。同社のHMIプラットフォームは最近、優れたUXデザインに対して **「2026 iFデザイン賞（2026 iF Design Award）」** を受賞しました。

ThunderSoftについて ThunderSoft（深セン証券取引所：300496）は、インテリジェント・オペレーティング・システム製品とテクノロジーの世界有数のプロバイダーです。ThunderSoftは14カ国にわたるグローバルな研究開発ネットワークを持ち、AIOSとエッジインテリジェンスソリューションを通じて、自動車、AIoT、ロボット工学、スマート産業分野における物理世界の強化に貢献しています。詳細については、http://www.thundersoft.com/ をご覧ください。