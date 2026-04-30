Axyon AI、Morningstar Indexes算出の2本目のAI活用型インデックスを発表





将来を見据えた新たなベンチマークが、日本の中型・大型株式にAIによる精度を提供

イタリア・モデナおよびロンドン, 2026年4月28日 /PRNewswire/ -- 投資運用業界向けのエージェント型AIおよび予測AIソリューションを提供する大手テクノロジープロバイダーであるAxyon AIは本日、Axyon AI Top 40 Japan Large/Mid Cap Indexの立ち上げを発表しました。昨年、米国市場で同社初のAI活用型インデックスを成功裏にデビューさせた実績を踏まえ、Axyon AIは現在、その予測AI機能をアジアで最も重要な株式市場の1つに向けています。投資対象ユニバースの構築および算出サービスは、方法論の厳密さ、検証済みデータ、透明性の高い基準で世界的に知られるインデックスプロバイダーであるMorningstar Indexesが再び提供しています。

この新たなベンチマークは、日本の大型・中型株式179銘柄で構成される投資対象ユニバースから、最も有望な40銘柄を体系的に特定します。Axyon AI独自のモデルを活用することで、市場データ、ファンダメンタルデータ、オルタナティブデータを分析し、精度の高い将来予測型のパフォーマンス予測を生成します。

構成銘柄はAI生成シグナルの強さに基づいてランク付けされ、浮動株調整後時価総額に基づいて加重されます。また、幅広いセクターおよび市場全体での分散を維持するよう、月次のリバランスと構成銘柄の見直しが設計されています。このインデックスは、UCITSの分散要件に準拠するよう設計されています。

Axyon AIのCEO兼共同創業者であるDaniele Grassiは、次のようにコメントしています。

「昨年、米国市場で当社初のAI活用型インデックスの立ち上げに成功したことを受け、その勢いを世界で最も活力ある株式市場の1つである日本へ広げられることを大変うれしく思います。投資家には将来を見据えたベンチマークが必要であり、このインデックスはまさにそれを提供します。これは、当社がこれまでに示してきた実績と、予測AIが投資運用の未来において重要な役割を果たすという当社の信念を反映しています。」

Morningstar IndexesのインデックスおよびCRSPリサーチデータ製品部門で、株式インデックス担当プロダクトマネジメントディレクターを務めるAlex Bryanは、次のように述べています。

「日本株に焦点を当てたAxyon AIの2本目のインデックスの算出エージェントとして、Axyon AIとの協業を継続できることをうれしく思います。Morningstarの役割は、Axyon AI独自のボトムアップアプローチを表現するための堅牢かつ透明性の高いフレームワークを提供することです。高品質なデータと信頼性の高い算出エンジンを組み合わせることで、機関投資家向け基準を満たすルールベースのインデックスの開発を支援しています。」

Axyon AIについて

Axyon AIは、タイムリーなシグナルと予測インサイトを提供する、拡張性が高くリサーチ主導のAIテクノロジーによって投資家を支援することを使命とするイタリアのフィンテック企業です。

2016年に設立された同社は、グローバル市場全体で投資可能な新興テーマを特定するエージェント型AIから、資産の相対的パフォーマンスを予測する予測AI、機関投資家向けワークフローにおいてモデル出力の完全な透明性を提供する説明可能なAIまで、投資プロセス全体にわたり人工知能を開発・導入しています。

詳細はaxyon.ai をご覧ください。

インデックスの概要

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2966355/AXYON_AI_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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