パソコンの中で猫がのんびり！？デスクトップ常駐型ペットアプリ「Sill Cats」が2026年5月12日にSteamで配信開始
ゲーム情報メディアの運営やゲームのマーケティングサポートを手がける株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は、自社開発のデスクトップ常駐型ペットアプリ「Sill Cats（シルキャッツ）」を、2026年5月12日（火）にPCゲームプラットフォームのSteamにて基本無料で配信開始することを決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348299/images/bodyimage1】
「Sill Cats」は、ユーザーのデスクトップ画面上に小さな猫が常駐するペットアプリです。猫は開いているウインドウの上を歩いたり、ウインドウからウインドウへジャンプして作業スペースを移動したり、画面の隅で丸くなって眠ったりするほか、マウスカーソルの動きに反応して近寄ってきます。クリックに反応したり、午前1時から4時の間に発生する突発的なダッシュ（通称「ズーミーズ」）などを行います。「Sill Cats」はこのように実際の猫の行動を再現する設計が特徴です。マルチモニター環境にも対応し、複数の画面をまたいで猫が行き来します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348299/images/bodyimage2】
「Sill Cats」は基本無料で、無料の基本パックではアビシニアンとタキシードの2品種をお迎えできます。追加の猫の品種を「品種パック」有料DLC形式で配信予定で、1つのDLCは265円で販売されます。
対応言語は、英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語の5言語です。
■製品概要
タイトル：Sill Cats（シルキャッツ）
ジャンル：カジュアル／シミュレーション
配信開始日：2026年5月12日（火）
価格：基本無料（追加品種は有料DLC・1DLCあたり265円）
対応プラットフォーム：PC（Steam）／Windowsのみ
対応言語：英語・日本語・簡体字中国語・繁体字中国語・韓国語
開発・販売：株式会社SQOOL
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/4641700/Sill_Cats/
■代表加藤のコメント
「Sill Catsは、私たちが日常的に使うパソコンのデスクトップを単なる作業空間ではなく、猫と過ごす場所に変えるアプリです。作業の邪魔をしすぎず、それでいてふと目を向けるとそこに猫がいる、という距離感を大切に作りました。猫を飼っている方にも、住宅事情で猫を迎えられない方にも、デスクトップに小さな同居人がいる時間を楽しんでいただければと考えております」
■関連リンク
・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4641700/Sill_Cats/
・株式会社SQOOL公式サイト：https://sqool.co.jp/
・PV動画：https://youtu.be/fgLmFSsReT4
株式会社SQOOLは今後も、ゲーム情報メディア運営やマーケティングサポートに加え、自社開発タイトルの企画・制作・配信に取り組んでまいります。
配信元企業：株式会社SQOOL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348299/images/bodyimage1】
「Sill Cats」は、ユーザーのデスクトップ画面上に小さな猫が常駐するペットアプリです。猫は開いているウインドウの上を歩いたり、ウインドウからウインドウへジャンプして作業スペースを移動したり、画面の隅で丸くなって眠ったりするほか、マウスカーソルの動きに反応して近寄ってきます。クリックに反応したり、午前1時から4時の間に発生する突発的なダッシュ（通称「ズーミーズ」）などを行います。「Sill Cats」はこのように実際の猫の行動を再現する設計が特徴です。マルチモニター環境にも対応し、複数の画面をまたいで猫が行き来します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348299/images/bodyimage2】
「Sill Cats」は基本無料で、無料の基本パックではアビシニアンとタキシードの2品種をお迎えできます。追加の猫の品種を「品種パック」有料DLC形式で配信予定で、1つのDLCは265円で販売されます。
対応言語は、英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語の5言語です。
■製品概要
タイトル：Sill Cats（シルキャッツ）
ジャンル：カジュアル／シミュレーション
配信開始日：2026年5月12日（火）
価格：基本無料（追加品種は有料DLC・1DLCあたり265円）
対応プラットフォーム：PC（Steam）／Windowsのみ
対応言語：英語・日本語・簡体字中国語・繁体字中国語・韓国語
開発・販売：株式会社SQOOL
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/4641700/Sill_Cats/
■代表加藤のコメント
「Sill Catsは、私たちが日常的に使うパソコンのデスクトップを単なる作業空間ではなく、猫と過ごす場所に変えるアプリです。作業の邪魔をしすぎず、それでいてふと目を向けるとそこに猫がいる、という距離感を大切に作りました。猫を飼っている方にも、住宅事情で猫を迎えられない方にも、デスクトップに小さな同居人がいる時間を楽しんでいただければと考えております」
■関連リンク
・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4641700/Sill_Cats/
・株式会社SQOOL公式サイト：https://sqool.co.jp/
・PV動画：https://youtu.be/fgLmFSsReT4
株式会社SQOOLは今後も、ゲーム情報メディア運営やマーケティングサポートに加え、自社開発タイトルの企画・制作・配信に取り組んでまいります。
配信元企業：株式会社SQOOL
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