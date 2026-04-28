この度、抽象画家・三枝浩子は、個展「未完の肯定（Affirmation of the Unfinished）」を、2026年6月15日（月）よりK’s Gallery（東京都中央区）にて開催いたします。 本展では、「完成」や「調和」に回収される以前の、不安や衝突、揺らぎといった人間の根源的な状態を、そのまま画面上に留めることを試みます。解決されることのない感情や存在の途中性を、あえて肯定すること。それが本展の核となるテーマです。 また、前日となる6月14日（日）には、プレオープニングレセプションを開催。ライブペインティングとシークレットDJとのセッションにより、絵画が生成されていく瞬間そのものを体験できる特別な時間をご用意しております。音と身体、そして絵画が交差する一夜限りの表現空間をぜひご体感ください。

【展覧会について】

本展は、完成された作品を提示する場ではなく、「未完」であることそのものを提示する場です。 私たちは日々、整えられ、説明され、完結されたものを求められます。しかしその裏側には、言葉にならない感情や、収まりきらない衝動が確かに存在しています。三枝浩子は、それらを排除せず、むしろ抱えたまま存在し続ける状態を描き出します。 ライブペインティングでは、その瞬間にしか存在しない緊張と呼吸が、ダイレクトに画面へと刻まれます。完成へ向かう過程ではなく、揺らぎ続ける「途中」の強度を、観る者と共有する試みです。

【開催概要】

展覧会名： 「未完の肯定」 Affirmation of the Unfinished 三枝浩子展 / Hiroko Saigusa Solo Exhibition 会期： 2026年6月15日（月）～6月20日（土） プレオープニングレセプション： 2026年6月14日（日） 5:30pm - 7:30pm ART LIVE PAINTING： Start 6pm session with DJ DAISHI DANCE 会場： K’s Gallery 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-6 杉山ビル4F Sugiyama Building 4F, 4-6 Nihonbashi Hisamatsucho, Chuo-ku, Tokyo, Japan TEL：03-5159-0809 https://ks-gallery.jp

【協賛】

Gallery Owner：Kiyomi Masuda Curator：Kyoko Sato Producer：Koji Fujita DJ : DJ DAISHI DANCE Supported from： Daisuke Inomoto Shierylou Matsumoto Video Director / Cinematography / Editer : Takuya Suzuki Filmmaker：Shinya Ishimatsu Media：Shinya Ishimatsu Photographer： Rui Sasaki Special Sweets： Coffee & Rest House Nagu Sponsored by： solFlows Coffee & Rest House Nagu Design Note エキサイト電話占い Zeudias AIAVATAR

【本件に関するお問い合わせ】

K’s Gallery TEL：03-5159-0809 本展を通して、「未完」であることの価値、そしてそこに宿る強さを提示できれば幸いです。 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

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