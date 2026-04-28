伊藤園とネスレ日本、持続可能な物流連携に向けて、 静岡〜千葉間の共同輸送と静岡〜関西間のラウンド輸送を2026年4月より開始





















昨今、トラックドライバーの人手不足や物流における環境負荷低減への対応など、物流を取り巻く社会課題が顕在化しています。伊藤園とネスレ日本は、こうした課題の解決に向けて、両社の物流特性を活かした共同輸送の検討を進めてきました。2026年4月から開始した今回の取組みでは、静岡〜千葉間においてネスレ日本の飲料製品を1段積みした際の上部空きスペースに軽量貨物である伊藤園のリーフ製品を積載することで、荷台の容積を隙間なく有効活用した重軽混載による共同輸送を実施します。また、静岡〜関西間において往路にネスレ日本の飲料製品、復路に伊藤園の茶製品に使用する原料茶葉を運ぶラウンド輸送を行います。本取組みにより、両社が個別に製品を輸送していた従来の方法に比べて積載率が向上し、トラックの使用台数および二酸化炭素（CO２）排出量の削減が期待できます。伊藤園とネスレ日本は、環境負荷の低減を通じて持続可能な社会を実現するため、今後も業界や業種を横断した物流連携を推進し、お客様に安全・安心な製品を持続的にお届けできるサプライチェーンの構築に取組んでいきます。（※）トラックに積み込んだ貨物を目的地で降ろした後、別の貨物を積み込んで出発地まで帰ってくることによって、空車回送区間をなくし、車両の配送効率を高める輸送形態のこと。静岡〜千葉間における共同輸送について伊藤園とネスレ日本は従来、静岡〜千葉間においてそれぞれの製品を同一の倉庫へ個別に輸送していました。今後、ネスレ日本の飲料製品「ネスカフェ ボトルコーヒー」を伊藤園の倉庫に集約し、軽量貨物である伊藤園のリーフ製品「さらさらとける お〜いお茶 抹茶入り緑茶」などの重軽混載により、静岡〜千葉間で共同輸送を実施し、千葉県内の倉庫へと届けます。これにより、積載効率が向上するとともに、二酸化炭素（CO２）排出量の削減につながります。運用開始日： 2026年4月6日（月）運用頻度： 週1回（片道）静岡〜関西間における「ラウンド輸送」について往路にネスレ日本 島田工場（静岡県島田市）の出荷倉庫から関西地区の物流拠点（兵庫県西宮市）へ飲料製品「ネスカフェ ボトルコーヒー」を輸送し、復路に伊藤園の物流倉庫（兵庫県神戸市）から伊藤園 静岡工場（静岡県牧之原市）へ「お〜いお茶」などに使用する原料茶葉を輸送するラウンド輸送を実施します。これまで空車で運行していた区間を共同輸送として活用することで、トラック１台あたりの稼働効率を高め、二酸化炭素（CO２）排出量の削減につながります。運用開始日： 2026年4月7日（火）運用頻度： 週1回（往復）