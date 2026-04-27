株式会社凌芸舎が、明大前周辺エリアの地域活性化を目的としたコミュニティ「明大前IT部」の発足を発表しました。商店街の活性化や地域貢献を主軸に置いた新たな取り組みとなります。



明大前駅周辺は新宿や渋谷へのアクセスに優れる一方で、企業の拠点が比較的少ないという状況があります。同社は、ITを軸とした事業展開の知見を活かし、地域コミュニティの形成を通じてこの現状の解決や地域貢献を目指すと説明しています。





「明大前IT部」は、周辺エリアに関わりを持つエンジニアやデザイナー、マーケターといったIT人材のほか、副業を探している会社員や学生などを広く対象としています。コミュニティ内では、発起企業からの案件相談や業務発注を通じた連携が計画されており、実務を通じた参加者同士の交流が期待されています。また、同社が運営する飲食店「明大前バル」での交流イベントや、地域を軸とした新規ビジネスの共同立ち上げなども検討されています。本取り組みには、同社のほかに周辺地域で活動する株式会社ツクルやシモタカ合同会社が発起会社として参画しています。





「明大前IT部」の概要

・コミュニティ名： 明大前IT部

・お問い合わせURL：

https://www.ryogeisya.co.jp/contact

・対象者：

・明大前および周辺エリアに在住、在学、乗り換え等で関わりがある方

・IT分野のスキルや経験を持つ方、または未経験でも強い学習意欲のある方

・主な特徴：

・会費やノルマはなく、年齢や性別を問わず参加が可能。

・発起会社からの案件相談や実務発注を通じたコミュニティの活性化。

・関連店舗「明大前バル」での定期的な交流イベントの開催。

・明大前エリアを軸としたイベント企画や、新規ビジネスの共同立ち上げ。

・希望者との条件合致による正社員雇用の検討。

・発起会社： 株式会社凌芸舎、株式会社ツクル、シモタカ合同会社