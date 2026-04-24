全国で結婚相談所を運営する株式会社サンマリエ(本社： 東京都新宿区、代表取締役社長： 小平 佳洋、以下サンマリエ)は、本年で創業45周年を迎えることを機に、新たに「サンマリエ 新宿サロン」を2026年4月25日にオープンいたします。





結婚相談所サンマリエ 新宿サロンのグランドオープン。洗練されたエントランスと落ち着いた相談空間





本サロンは、これから婚活を始める方のための「無料カウンセリング」の実施に加え、会員様の成婚力を高める自分磨き講座「婚活セミナー(通称： マリカレ)」の専用会場としての機能を強化。新宿というターミナル拠点から、より深く、より手厚い「納得できる結婚」への道のりをサポートしてまいります。









■ 新宿サロン オープンの背景

昨今の効率を重視する婚活とは一線を画し、サンマリエでは「お客様お一人おひとりの心に寄り添うこと」を最優先としています。新宿サロンは、以下の2つの役割を担う重要な拠点として誕生します。





1. 納得できる結婚のスタート地点(無料カウンセリング)

婚活に対する不安や理想をじっくり伺うための相談スペースを拡充。JR新宿駅徒歩1分という利便性を活かし、初めての方でも安心して一歩を踏み出せる環境を整えます。





2. 自分磨きの発信拠点(「マリカレ」専用会場の併設)

会員様限定セミナー「マリカレ」を対面で受講できる専用会場を併設。「マリカレ」で扱うテーマを大幅に拡充したことに併せ、多岐にわたる対面講座を通じて自信を持って活動できるようサポートいたします。









■ サンマリエが提供する「3つのこだわり」

サンマリエは、単なる出会いの提供ではなく、人生のパートナーを自らの手で見つけ出すための「付加価値」を大切にしています。





【特徴 1】安心の「ダブルサポート」体制

会員様お一人ひとりに寄り添い、活動中の悩みや戦略を共に考える「婚活カウンセラー」と、自分磨きを多角的にバックアップする「婚活エキスパート」によるダブル体制。プロフェッショナルがチームとなり、成婚までを徹底的に支えます。





【特徴 2】約80種の限定セミナー「マリカレ」で自分磨き

成婚率を高めるための会員限定セミナー「マリカレ」を運営。メイク、ファッション、コミュニケーション術による「出会いの質を高める自分磨き」から、妊活や老後資金 など、自身の結婚観を具体化し結婚イメージを深める「ライフプランニング」まで、多ジャンルに精通した婚活エキスパートが、幸せな結婚生活を見据えたトータルサポートを叶えます。





【特徴 3】徹底した「ハンドメイド」の紹介

AIや条件検索だけでは分からない「お人柄」や「雰囲気」を婚活カウンセラーが会員様と対話を重ね、何時間もかけて手作業でお相手を探す「ハンドメイド紹介」にこだわっています。カウンセラー同士の連携によるプロ視点の推薦により、高いマッチング精度を実現しています。





サンマリエで開催される婚活セミナー「マリカレ」の様子。自分磨きを通じて会員様の自信を創出する









■ サンマリエ 新宿サロン 店舗概要

新宿駅からのアクセスも抜群な、落ち着いた空間で皆様をお迎えいたします。

・店舗名 ： サンマリエ 新宿サロン

・所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-36-5 市嶋ビル6階

・アクセス ： JR「新宿駅」東南口から徒歩1分

・営業時間 ： 10：00～19：00

・定休日 ： 火曜日

・紹介ページURL： https://www.sunmarie.co.jp/store/kanto/shinjyuku/





サンマリエ新宿サロンのカウンセリングスペース。落ち着いた雰囲気でじっくりと相談ができる









■ 【ご予約受付中】無料カウンセリング

新宿サロンでは、婚活のプロによる無料カウンセリングを実施しています。「自分に合った婚活を知りたい」「マリカレの内容を詳しく聞きたい」という方は、ぜひお気軽にお越しください。





▼来店予約はこちらから(公式サイト)

https://www.sunmarie.co.jp/visit-reservation-post/









■ 株式会社サンマリエについて

「世の中により多くの幸せのシーンをつくる。」という想いのもと、1981年の創業以来、45年にわたり「人と人をつなぐ」ことにこだわり続けてきた老舗の結婚相談所です。

・会社名 ： 株式会社サンマリエ（IBJグループ）

・代表者 ： 代表取締役 小平 佳洋

・本社所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー40F

・公式サイトURL： https://www.sunmarie.co.jp/





創業45周年 結婚相談所サンマリエ