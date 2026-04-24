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【オリックス自動車】新千歳空港にオリックスカーシェア最大規模のステーションを開設
空港駐車場内に29台を配備
オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、4月25日（土）より、新千歳空港に「オリックスカーシェア」として過去最多の配車数となるステーションを新たに開設しますので、お知らせします。
開設するステーション「新千歳空港A駐立体」は、新千歳空港A駐車場の立体駐車場屋上にあり、オリックスカーシェアの車両（スタンダードクラス）計29台を配備します。カーシェアリングは窓口での手続きが不要なため、深夜・早朝を問わずいつでも車両の貸出や返却が可能です。滞在時間が限られる中、カウンターでの混雑を避けて移動したい日帰りの出張や、近隣観光地への移動手段として、法人・個人のお客さまにご利用いただけます。
あわせて、本ステーション開設を記念して、2026年4月24日（金）〜2026年5月31日（日）の期間、お得なキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中に本リリース記載の専用ページ※より会員登録いただくと、ICカードの発行手数料および時間料金（最大9,000円分）も無料となります。
オリックス自動車は2002年に日本で初めてカーシェアリング事業に参入しました。現在、「オリックスカーシェア」として全国36都道府県、約1,500拠点で展開しています。今後も、お客さまの利便性やサービス向上を目指し、新たな企画開発やステーションの増設を行ってまいります。
※ オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=LYS347）
■キャンペーン概要
期間：2026年4月24日（金）〜5月31日（日）
内容：キャンペーン期間中に下記の会員登録用ページ経由でご入会いただいた会員さまを対象に、2つの特典を適用します。
時間料金を9,000円分プレゼント（4,500円/月×2カ月）
ICカード発行手数料無料（通常1,650円/枚）
※下記の会員登録用ページ以外から入会した場合は、上記プランが適用されませんのでご注意ください。
オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=LYS347）
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
【公式】オリックスカーシェア | ご利用開始までの流れ
https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=LYS347
オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、4月25日（土）より、新千歳空港に「オリックスカーシェア」として過去最多の配車数となるステーションを新たに開設しますので、お知らせします。
オリックスカーシェア「新千歳空港A駐立体」
開設するステーション「新千歳空港A駐立体」は、新千歳空港A駐車場の立体駐車場屋上にあり、オリックスカーシェアの車両（スタンダードクラス）計29台を配備します。カーシェアリングは窓口での手続きが不要なため、深夜・早朝を問わずいつでも車両の貸出や返却が可能です。滞在時間が限られる中、カウンターでの混雑を避けて移動したい日帰りの出張や、近隣観光地への移動手段として、法人・個人のお客さまにご利用いただけます。
オリックス自動車は2002年に日本で初めてカーシェアリング事業に参入しました。現在、「オリックスカーシェア」として全国36都道府県、約1,500拠点で展開しています。今後も、お客さまの利便性やサービス向上を目指し、新たな企画開発やステーションの増設を行ってまいります。
※ オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=LYS347）
■キャンペーン概要
期間：2026年4月24日（金）〜5月31日（日）
内容：キャンペーン期間中に下記の会員登録用ページ経由でご入会いただいた会員さまを対象に、2つの特典を適用します。
時間料金を9,000円分プレゼント（4,500円/月×2カ月）
ICカード発行手数料無料（通常1,650円/枚）
※下記の会員登録用ページ以外から入会した場合は、上記プランが適用されませんのでご注意ください。
オリックスカーシェア 本キャンペーン専用会員登録ページ（https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=LYS347）
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
【公式】オリックスカーシェア | ご利用開始までの流れ
https://www.orix-carshare.com/join/index.php?campaign_code=LYS347