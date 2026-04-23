軽井沢おもちゃ王国のオフィシャルホテル「ホテルグリーンプラザ軽井沢」では、2025年に世界で初めて登場したメルちゃんのコンセプトルーム「メルちゃんなかよしルーム」が、ご好評につき増室することが決定しました。 隣接する軽井沢おもちゃ王国でも関連企画を展開し、ホテルとパークの両方でメルちゃんの世界観をお楽しみいただけます。

◆世界初のメルちゃんコンセプトルーム「メルちゃんなかよしルーム」

昨年登場し、多くのご家族にご好評いただいた「メルちゃんなかよしルーム」が、この春ついに増室いたします。 増室後は全4部屋となり、より多くのお客様にメルちゃんの世界観を存分にご体験いただけるようになりました。 本ルームは、ベッドカバーやお風呂場鏡、小物に至るまでメルちゃんで統一された特別仕様で、まるでメルちゃんのおうちに遊びに来たかのような、ワクワクが広がる空間です。 さらに、メルちゃんとなかまたち総勢10人といっしょに、お部屋の中で思う存分お世話遊びをお楽しみいただけます。 加えてここでしか手に入らない、ご宿泊者限定オリジナルのお風呂バッグとスポンジもプレゼントいたします。 また、隣接する「軽井沢おもちゃ王国」でも、メルちゃんの世界を楽しめる多彩な企画を展開。 宿泊とあわせて、1日を通してメルちゃんの世界に浸ることができる体験をご提供します。 なお本ルームは大変ご好評をいただいており、ご希望の日程によっては早期に満室となる場合がございます。 ご利用をご検討の際は、お早めのご予約をおすすめいたします。 遊んで、泊まって、ずっと一緒に過ごせる―― メルちゃんと過ごす特別な時間を、ご家族でぜひお楽しみください。 ・メルちゃんなかよしルームプラン概要 【増室オープン日】4/25（土）～ 【場所】ホテルグリーンプラザ軽井沢 【料金】5名1室 18,600円～ 【お部屋タイプ】コネクション館メゾネットルーム

※画像・イラストは全てイメージ

ホテルグリーンプラザ軽井沢施設概要

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/hotel/

住所：〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277 電話予約：0570-091-489（10時～18時） 館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（270台／無料） 他 アクセス：軽井沢駅より送迎バス約60分(要WEB予約)／上信越道碓氷軽井沢IC～約55分、佐久IC～約60分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/karuizawa/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/

軽井沢おもちゃ王国でのメルちゃん関連企画について

◆メルちゃん うさぎのぬいぐるみ♡ピンキーコーデ

おもちゃ王国 × メルちゃん コラボコーデに新作登場♡うさ耳つきフードに、袖のレースや胸のリボンがとってもキュート！さらにうさぎさんのぬいぐるみ付き！メルちゃんをピンキーに変身させてかわいいごっこ遊びを楽しもう♡ そして、発売中の「ハート姫ドレス」といっしょに遊ぶと楽しさアップ！ 【商品名】メルちゃん うさぎのぬいぐるみ♡ピンキーコーデ 【販売価格】2,970円（税込） 【販売店舗】トイズショップ

◆メルちゃんおこさまランチ

昨年大好評だった「メルちゃん おこさまランチ」が再登場！ ふっくらジューシーハンバーグ、さくさくエビフライなど、お子様の“食べたい！“がメルちゃんのおもちゃ「おべんとうセット」と同じうさぎさんの形をしたお弁当箱にいっぱい詰まっています。 メルちゃんステッカーもプレゼント♪ 【価格】1,800円（税込） 【販売期間】4/17(金)～ ※数量限定の為なくなり次第終了 【販売店舗】プラザ、キングハット ※画像はイメージです。

◆メルちゃんタンブラー第3弾

おもちゃ王国限定の第3弾メルちゃんタンブラーつきドリンクが登場！ タンブラーのデザインはハート姫ドレスを着たメルちゃんとピンキーコーデを着たネネちゃんだよ！ メルちゃんシールもプレゼント♪ 【販売価格】680円（税込） 【販売期間】4/17(金)～ ※数量限定の為なくなり次第終了 【販売店舗】プラザ、キングハット

◆メルちゃんがやってくる♪ ～メルちゃんと写真撮影会～

軽井沢おもちゃ王国にメルちゃんがやってくる！ メルちゃんとお写真を撮って仲良しになろう！ 【場所】イベント広場 【開催日】4/17（金）～5/31（日） ※4/29（水・祝）・5/2（土）は除く 【開催時間】1日2回公演 11:00～/14:00～ ※5/6（水・振休）は14:00～のみ 【料金】 参加無料 ※約20分～30分の開催となります。 ※写真撮影会です。ダンスショーやキャラクターショーではございません。 ※諸般の事情により、内容を変更・中止する場合がございます。

◆メルちゃんなかよしタウンが今年の秋に開催決定！

軽井沢おもちゃ王国限定で「メルちゃんなかよしタウン」を開催！ メルちゃんとおともだちがすんでいる、なかよしタウンに遊びにいこう！ くまさんカーのふわふわ、メルちゃんにお手紙が届く不思議な郵便ポスト、メルちゃんたちのお洋服をデザインできるデジタルおえかきなど、「なかよしタウン」の街並みの中で遊べるコンテンツを楽しめます。 また、メルちゃんとおともだち全員と写真が撮れるスポットも登場します 【場所】 おもちゃのお城 【開催日】 9/12（土）～11/23（月・祝）※予定 【開催時間】 終日 【料金】 1人500円 / 1歳～ ※軽井沢おもちゃ王国入園料別途必要 ※フリーパス利用不可 ※状況により入場規制を設けさせていただきます。

軽井沢おもちゃ王国とは

最新のものから昔懐かしいものまで、おもちゃが多彩に揃う12館のおもちゃのお部屋と0歳から楽しめるアトラクション、北関東最大級規模、約120のアスレチックエレメントを有する自然・アスレチックエリアからなる「おもちゃ」のテーマパークです。 渓流釣りやニジマスのつかみどりなど自然体験も充実しており、魅力満載です。 浅間山の麓、標高1,100mの自然豊かな浅間高原に位置しており、ホテルグリーンプラザ軽井沢、プリンスランドゴルフクラブ(18H)と隣接した、総合リゾート施設です。

施設概要

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa

【所在地】 群馬県吾妻郡嬬恋村 【料金】 入園券 大人 ：1,300円 入園券 小人 ：1,000円 フリーパス 大人：3,300円 フリーパス 小人：3,100円 ※0歳・1歳のお子さまは無料です。※付添いの方は有料となります。 ※「おもちゃのお部屋」は入園券のみでお楽しみいただけます。 イベント開催時のおもちゃのお城は除く 【営業期間】 2026年4月17日(金)～11月23日(月・祝) ※予定 【営業時間】 10:00～17:00 ※5月2日(土)～5月6日(水)は9:30～17:00 ※11月は～16:30 【休園日】 2025年11月25日(火)～2026年4月16日(木)迄 5月13日(水)～7月8日(水)の毎週水曜日、6月30日(火) ※状況により、臨時休園や営業時間変更の可能性がございます。予めご了承ください。 【交通】 お車 上信越自動車道 碓氷軽井沢ICより30km 約60分 電車 北陸新幹線軽井沢駅より西武観光バス 約60分 【TEL】 0279-86-3515 施設HP：https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/

会社概要

https://www.omochaoukoku.com/karuizawa/ https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD

名称 ：株式会社日本商事 代表者 ：代表取締役 安達 暁子 設立日 ：2018年3月30日 事業内容：ホテル、遊園地及びゴルフ場の経営並びに管理の請負